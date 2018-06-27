YAŞ için çalışmalar başladı!

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması beklenen Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) teamüllere uygun olarak ağustos ayının başında yapılması planlanıyor.
YAŞ'ın sekreterya görevinin yürüten Milli Savunma Bakanlığı, toplantı hazırlıkları nedeniyle yoğun mesai harcanıyor. YAŞ toplantılarında terfi, atama değerlendirmesine girecek isimler tek tek inceleniyor, olası FETÖ bağlantısına ilişkin gelen istihbarat bilgileri de dikkatlice değerlendiriliyor.
Bu sene YAŞ'ta terfi sırası gelen değil, tüm albaylar değerlendirmeye alınacak. Bunun sonucunda bazı albaylar emekliye sevk edilirken bazıları mevcut rütbelerinde görev yapmaya devam edecek veya general/amiralliğe terfi ettirilecek.