Cocu veda etti! Duygusal anlar...

Fenerbahçe'nin yeni hocası Philip Cocu, büyük başarılar elde ettiği eski kulübü PSVEindhoven'a bu sabah veda etti.
PSV'nin resmi sosyal medya hesabından görüntüler paylaşılırken Teşekkürler Philip mesajı bırakıldı. Veda esnasında duygusal anlar yaşandı.
Kulüp çalışanlarıyla vedalaşan Cocu, bu akşam Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda düzenlenecek imza törenine katılmak üzere İstanbul'un yolunu tutacak.
Fenerbahçe Kulübü, dün yaptığı açıklamada toplantı bilgilerini aktarmıştı;
"Teknik Direktörümüz Phillip Cocu’nun imza töreni ve basın toplantısı 27 Haziran Çarşamba günü saat 18:30’da yapılacaktır.
İmza töreni ve basın toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu SporKompleksi’nde bulunan 1907 Tribünü’nde gerçekleşecektir."