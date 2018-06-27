24 Haziran seçimleri sonrası AK Parti'nin vekil sayısı Meclis'te 300'ün altına düştü. Bu durumun yeni dönemde olumsuz bir sonucu olacak mı? sorusuna yanıt geldi.

24 Haziran seçimlerinin ardından en çok merak edilen konuların başında, AK Parti'nin Meclis çoğunluğunu kaybetmesi yeni bir siyasi krize neden olacak mı? sorusu var.

Kanal7 Ankara temsilcisi ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet bugünkü "Hükümet topal ördek durumuna mı düştü?" başlıklı yazısında akıllardaki soruya cevap aradı.

İşte Acet'in yazısının ilgili kısmı:

...AK Parti Meclis çoğunluğunu kaybettiğine göre, yeni siyasi krizlere kapı açılmış mı oldu? Bir sene içinde yeni bir seçim mi yapılacak?

Piyasalar da bu sorunun yanıtını bekliyor, yatırımcı da, toplum da.

Kılıçdaroğlu, dünkü konuşmasında “Hükümet topal ördek durumuna düştü” dedi.

Eski şablonlarla düşünecek olursak, evet böyle bir değerlendirme yapılabilir.

Ama seçim sonuçlarının okumasını yeni sistem üzerinden okumaya başlayınca, kazın ayağının hiç de öyle olmadığı gerçeği karşımıza çıkıyor.

Yeni sistem, yönetimde istikrar anlayışını önceleyerek, koalisyon krizlerini tarihin çöp kutusuna gönderme mantığıyla kurgulandığı için Cumhurbaşkanına güçlü yetkiler verdi.

Peki, Meclis, Cumhurbaşkanını hangi durumlarda frenleyebilir sorusuna yanıt mı arıyoruz?

O halde hangi çoğunluk ile neler yapabilir ona bir göz atalım:

1-Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlar hakkında bir suç işlendiği iddiasıyla Meclis üye tamsayısının salt çoğunluğunun (301) vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.

2-Meclis, soruşturma açılmasına üye tam sayısının beşte üçünün (360) gizli oyuyla karar verebilecek.

3-Üye tam sayısının üçte ikisinin (400) gizli oyuyla Yüce Divan’a sevk kararı alınabilecek.

Buradan ne çıkıyor?

O tür bir işaret ortada olmamasına rağmen bir an için MHP’nin diğer muhalefet partileriyle birleştiğini düşünecek olsak bile, Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve Bakanlar için soruşturma açılması talebinde bulunma dışında bir seçenek yok.

Bu türden bir talebin fiili soruşturmaya dönüşmesine de meclis aritmetiği izin vermiyor.

Ayrıca, yeni sisteme göre Meclis’in seçimleri yenileme kararı alabilmesi, 5/3 çoğunluk, yani 360 milletvekili oyu gerektiriyor.

Bu bakış açısı üzerinden ilerleyecek olursak, AK Parti 300 değil de, 240’tan daha az milletvekili çıkarması halinde, asıl o zaman çoğunluğunu kaybetmiş olacaktı denebilir.

Meclis’teki AK Parti sandalyesi 300’ün altında kaldığı için, kimi zamanlar kanun çıkarmada zorluklar yaşanabilir.

Ama bu şu an için teorik olarak geçerli.

Niye?