27 Haziran 2018 Çarşamba14 Şevval 1439
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Lens'e talip çıkmadı! Kimse istemiyor

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Lens'e talip çıkmadı! Kimse istemiyor
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon istenilen performansı ortaya koyamayan ve teknik direktör Şenol Güneş tarafından satılık listesine konulan Jeremain Lens için henüz teklif veren kulüp çıkmadı.
Lens'e talip çıkmadı! Kimse istemiyor Lens'e talip çıkmadı! Kimse istemiyor Lens'e talip çıkmadı! Kimse istemiyor


Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde teknik direktör Şenol Güneş'in sıcak bakmadığı isimlerden olan Jeremain Lens, yönetimin elini kolunu bağladı.

Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Şenol Güneş'in kadrosunda düşünmediği isimler arasında yer alan Jeremain Lens, kendisine henüz kulüp bulamadı.

Menajeri aracılığıyla arayışlarını sürdüren Hollandalı futbolcuyla, Suudi Arabistan Ligi ekipleri dışında ilgilenenin olmadığı öğrenildi.

Deneyimli ismin de kariyerine bu ülkede devam etmek istemediği konuşuluyor.
 

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