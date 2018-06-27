Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen, ancak çok az forma şansı bulan İsmail Köybaşı, yeni sezon öncesi kıymete bindi.
Tecrübeli sol bek ile Göztepe'nin yanı sıra Konyaspor ve Çaykur Rizespor da yakından ilgileniyor. Bu üç kulübün menacerler vasıtası ile Köybaşı'na teklif sunduğu öğrenildi.
İsmail, yeni hoca Phillip Cocu'nun kendisiyle ilgili vereceği kararı bekliyor. 1 yıllık mukavelesi kalan İsmail, forma şansını az görürse takımdan ayrılacak.
27 Haziran 2018 Çarşamba14 Şevval 1439
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İsmail Köybaşı paylaşılamıyor!
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