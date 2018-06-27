Kılıçdaroğlu'ndan şaka gibi bir açıklama daha!

Parti içinde bir kesimin istifaya çağırdığı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermek isteyen çok sayıda partili, parti genel merkezi önünde toplandı.
Açıklama yapan Kılıçdaroğlu "Biz, inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz, bütün arkadaşlarımızla beraber. Hiçbir arkadaşımızı partimizin dışında düşünmek, asla böyle bir düşüncem yok, inancım da yok." diyerek istifa iddialarını yalanladı.
Dün yaptığı açıklamada Muharrem İnce'ye kapıyı gösteren Kılıçdaroğlu bugün yaptığı açıklamada "Herkes bilsin, Muharrem İnce bizim bir değerimizdir, onu da sonuna kadar kucaklıyoruz" dedi.