Zeybekci'den ABD'ye cevap: Bizi bağlamaz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, güncelenen Türkiye-Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) serbest ticaret anlaşması toplantısında şu açıklamaları yaptı:
- ABD'nin (İran petrol ticaretini durdurması talebi konusunda) aldığı kararlar bizi bağlamaz, ancak BM kararlarını tanırız
- EFTA ile Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşması revize edildi ve kapsamı oldukça genişletildi
- Aralarında Almanya'nın da yer aldığı AB ülkelerinden Gümrük Birliği güncellenmesi sürecine ilişkin olumlu geri dönüş alıyoruz, sürecin hızlanacağına inanıyorum
- Revize EFTA serbest ticaret anlaşması AB ile Gümrük Birliği güncellemesi sürecinde önemli rol oynayacak
- Çin'e ihracatımızı tarife ve tarife dışı engeller nedeniyle geliştiremiyoruz, en yoğun önlem aldığımız ülke Çin, önlemleri artıracağız
- EFTA ile anlaşma öncesi 10 milyar dolar ticaret hacmimiz var 2-3 yıl içinde iki kata çıkar