27 Haziran 2018 Çarşamba14 Şevval 1439
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İran'da kriz patladı! Hamaney ilk kez konuştu

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İran dini lideri Ali Ayetullah Hamaney, İran'daki ekonomik güvenliği tehlikeye atan kişilerin yargılanması gerektiğini söyledi.
İran'da kriz patladı! Hamaney ilk kez konuştu
İran'da kriz patladı! Hamaney ilk kez konuştu İran'da kriz patladı! Hamaney ilk kez konuştu İran'da kriz patladı! Hamaney ilk kez konuştu

 

İran'da Hamaney cephesinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi eleştiren açıklamalar geliyordu. İran Meclisi Ekonomi Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Pur İbrahimi ise Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kabinedeki ekonomi ekibini değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Mecliste basın mensuplarına konuşan Pur İbrahimi, "Devleti idare edenlerin bu ekonomi ekibiyle sorunu çözebileceklerini düşünmüyoruz. Eğer Ruhani, ekonomi ekibini değiştirmek için üzerine düşeni yapmazsa, meclis kanunlar çerçevesinde gerekli girişimleri yapacaktır"dedi.

Ülkedeki ekonomik sorunların rahatsız edici düzeyde olduğunu dile getiren Pur İbrahimi, "Ekonominin yönetim sorunu ülkenin önemli konularından biridir. Yürütme organı gerekli kararları alacaktır. Hükümet de gerekli adımları atmalıdır" ifadelerini kullandı.

Meclis Ekonomi Komisyonu Başkanı Pur İbrahimi, ekonomideki kötü gidişata ilişkin Bütçe Komisyonu ile birlikte Ruhani'ye hitaben bir mektup yazdıklarını duyurmuştu.,

DÜN KRİZ PATLAK VERMİŞTİ

İran'da başkenti Tahran dahil birçok şehirde hükümeti protesto eden binlerce kişi, ekonomik krizi protesto etmek için sokaklara dökülmiş hatta bazı bölgeler çatışma çıkmıştı.Öte yandan, İran Lideri Ali Hamaney'in Yüksek Askeri Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başında bulunduğu hükümeti hedef alarak, ''Hükümet olmazsa ülke daha iyi yönetilecek gibi görünüyor'' demişti

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