Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın yayın organlarında yer alan 4 kayıp çocuktan; Erzurum'dan kaybolan Seda Nur Çelik bulunmuş, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolan Eylül Yağlıkara olayı aydınlatılmıştır. Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir ve Konya'da kaybolan Y.Ş.'nin bulunması için İçişleri Bakanlığı'nca halihazırda arama faaliyetlerini sürdüren ekiplere takviye olarak jandarma ve emniyet birimlerinden 20 personel görevlendirilmiş olup, kayıp çocuklarla ilgili arama çalışmaları titizlikle devam etmektedir."
27 Haziran 2018 Çarşamba14 Şevval 1439
- Trabzon'da çatışma çıktı, 3 kişi vurulduBahçesine giren engereği sopayla öldürdüAlpay Özalan'ın acı günüBahçeli'nin kararına AK Parti'den ilk tepkiİnce ve Kılıçdaroğlu pazarlık mı yaptı?PKK'ya soğuk duş! TSK'dan son dakika açıklaması"Sıçramaya hazır"Meclis'e ilk kaydı onlar yaptırdıTrump'ı köşeye sıkıştıracak karar!Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:26 Güneş 05:27 Öğle 13:13 İkindi 17:12 Akşam 20:47 Yatsı 22:38
- 32°C Adana
- 38°C Adıyaman
- 27°C Afyon
- 29°C Ağrı
- 38°C Amasya
- 32°C Ankara
- 29°C Antalya
- 32°C Artvin
- 29°C Aydın
- 30°C Balıkesir
- BIST: 95.389 1.04
- Altın: 186,972 0.13
- Dolar: 4,6284 0.44
- Euro: 5,3742 0.03
İçişleri'nden kayıp çocuklar açıklaması
İçişleri Bakanlığı kayıp çocuklar açıklaması: Kaybolan Sedanur bulundu. Leyla ve Yasin için ek personel verildi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Alpay Özalan'ın acı günüKesin olmayan seçim sonuçlarına göre, AK Parti'den İzmir milletvekili seçilen eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın 73 yaşında vefat eden babası Mustafa Özalan toprağa verildi.
Bahçeli'nin kararına AK Parti'den ilk tepkiAK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'ın görevden alınmasına ilişkin ilk açıklama geldi.
PKK'ya soğuk duş! TSK'dan son dakika açıklamasıTürk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü mensuplarınca sığınak, barınak, silah mevzisi ile mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
"Sıçramaya hazır"Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, seçimin ardından yeni sistemle Türkiye’nin ekonomik anlamda bir sıçrama elde edeceğini söyledi.
Meclis'e ilk kaydı onlar yaptırdıTürkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 27'nci Dönem için ilk kaydı, AK Parti'den Meclis'e girmeye hak kazanan Çankırı milletvekilleri Salim Çavitçioğlu ve Mehmet Emin Akbaşoğlu yaptırdı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Trabzon'da çatışma çıktı, 3 kişi vuruldu
- Bahçesine giren engereği sopayla öldürdü
- Anestezi uzmanı hastanede ölü bulundu
- Şoke eden görüntü! Ok gibi saplandı
- Bir babanın en zor anı! Kızına sımsıkı sarıldı
- Sandık başında olay çıkaran kadın bakın kim çıktı!
- 3 padişah gören Ahmet dede oyunu kullandı
- 10 kurşunlu cinayete akıl almaz savunma!
- Minik köpeği uyuşturucuyla bayıltıp çöpe attılar
- Sabah saatlerinde yol kenarında dehşeti gördüler!
- Konya'da feci ölüm! 2 tonluk mermer...
- Sahilde şoke eden görüntü!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.