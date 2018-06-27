27 Haziran 2018 Çarşamba14 Şevval 1439
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Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Kılıçdaroğlu, bu milletin iradesine, seçimine ve seçtiğine saygı duymuyor. Sana göre seni seçmediği sürece bu millet kötü. Böyle bir demokratik bir anlayış olabilir mi?" dedi.
Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler
Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler


Ünal, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde partilileriyle bir araya geldi. 24 Haziran seçimleri sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun her seçimde olduğu gibi yine mağlubiyet yaşadığını anımsatan Ünal, Kılıçdaroğlu’na diktatör benzetmesi yaptı.

KILIÇDAROĞLU TEK ADAM VE DİKTATÖR

Kılıçdaroğlu’nun milletin iradesine saygı duymadığını söyleyen Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun kafası bu ara farklı şeylerle meşgul. Bu ara koltuğumu nasıl koruyacağım derdinde. Kalkmış girdiği her seçimi kazanan, sandıkta milletin her seçimde onayladığı yüzde 52.6 ile seçimi kazanmış Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili diyor ki, 'Ben onu tebrik etmem.' Allah Allah niye tebrik etmiyorsun? 'Bu millet dikeni suladı' diyor. Hakarete bakar mısın? Yani milleti iş bilmezlikle çok affedersiniz aptallıkla suçluyor. Asıl aptallık bu senin sözünde. Neden? Çünkü sen bu milletin iradesine saygı duymuyorsun. Bu milletin iradesine, seçimine ve seçtiğine saygı duymuyorsun. Sana göre seni seçmediği sürece bu millet kötü. Böyle bir demokratik bir anlayış olabilir mi? Bu anlayış olsa olsa ötekileştiren ayrımcılığa tabi tutan faşist bir anlayış olabilir ancak. O yüzden eğer bir tek adam, diktatör arıyorsa kendisine karşı çıkanları disipline vermekle tehdit eden 9’uncu yenilgisini almasına rağmen koltuğundan ayrılmayan Kemal Kılıçdaroğlu’dur tek adam ve diktatör" diye konuştu. 

15 TEMMUZ'UN KALINTILARI TEMİZLENDİ

Kılıçdaroğlu'nun 2 milletvekilini kendisine karşı konuştuğu için disipline vereceğini ifade eden Ünal, "Bu nasıl bir şey? Hani sen demokratiklik, çok kültürlülük ve düşüce diyordun. 'Bana karşı çıktığında ben her türlü baskıyı uygularım, millet seçimini yaptığında milletin seçimini kabul etmem' diyor. Bu zihniyet tehlikeli, demokratik değil antidemokratik bir zihniyettir. Maalesef Türkiye’nin siyasetini zehirlemektedir bu anlayış. Nefret ve antidemokratik bir dille zehirlemektedir. CHP’nin sözcüsü diyor ki, -Seçimler 2’inci tura kalmıştır.- Aynı anda CHP binasına toplananlar, 'Yönetim istifa' diyorlar. Bunların siyasetinin tükendiği görülmüştür. 24 Haziran ile birlikte 15 Temmuz’un kalıntıları temizlenmiştir" diye konuştu.  

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