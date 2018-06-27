27 Haziran 2018 Çarşamba14 Şevval 1439
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Cocu'nun gözdesi F.Bahçe'yi doğruladı!

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Cocu'nun gözdesi F.Bahçe'yi doğruladı!
Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Danimarkalı forvet Nicolai Jorgensen, Fenerbahçe'yle ilgili soruları yanıtladı.
Cocu'nun gözdesi F.Bahçe'yi doğruladı! Cocu'nun gözdesi F.Bahçe'yi doğruladı! Cocu'nun gözdesi F.Bahçe'yi doğruladı!

 

Dünya Kupası'nda ikinci tura yükselme başarısı gösteren Danimarka'nın forveti Jorgensen,  Fenerbahçe iddialarını da değerlendirdi. 

Fransa maçı ve bir üst tura yükselmeleri hakkında, "Bence çok güzeldi. Danimarka için çok iyi oldu.Tabii zor bir geceydi.Gol atamasak da grubu 2.olarak tamamladık ve bunu hep birlikte kutladık. Çok güzel bir gün hepimiz için." ifadelerini kullandı.

"İLGİNİN FARKINDAYIM"

Golcü isim Fenerbahçelilerin kendisine Instagram hesabından mesajlar gönderdiğini belirterek kendisine ilginin farkında olduğunu belirtti. 

"FENERBAHÇE ÇOK İYİ BİR KULÜP"

Jorgensen, Fenerbahçe haberleri ile ilgili, Fenerbahçe çok iyi bir kulüp. Simon Kjaer orada oynamıştı. Ben de Kjaer ile birlikte oynadım.Gerçekten çok iyi bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Danimarka'da Fenerbahçeli birçok arkadaşım var zaten." şeklinde konuştu.

"RESMİ TEKLİF YOK"

Danimarkalı futbolcu, son olarak Sarı-Lacivertli kulüpten kendisine resmi teklif gelmediğini söyleyerek, "Evet, inanın ben de siz ne duyduysanız onları duydum.Hiçbir şey bilmiyorum." dedi.

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