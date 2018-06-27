27 Haziran 2018 Çarşamba14 Şevval 1439
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Trump'ı köşeye sıkıştıracak karar!

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Trump'ı köşeye sıkıştıracak karar!
ABD'nin California eyaletinde mahkeme ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla göçmenlik merkezlerinde alıkonulan mülteci çocukların en geç 30 gün içinde ailelerine iade edilmesine karar verdi.
Trump'ı köşeye sıkıştıracak karar! Trump'ı köşeye sıkıştıracak karar! Trump'ı köşeye sıkıştıracak karar!

 

ABD Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Dana Sabraw, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinin annesinden ayrılarak göçmenlik merkezinde alıkonulan 7 yaşındaki Kongolu kız çocuğu ile annesinden ayrılan 14 yaşındaki Brezilyalı erkek çocuğunun velilerine iadesi için Trumpyönetimine açtığı dava sonuçlandı.

Yargıç Sabraw, 7 yaşındaki çocuğun 14 gün içinde, 14 yaşındaki çocuğun ise 30 gün içinde ailelerine iade edilmesine hükmetti. 

EMSAL KARAR OLMASI İSTENİYOR

Sabraw, kararın benzer vakalara emsal oluşturması için ulusal tebligat yayımladı. Tebligatta 14 yaşından küçük çocukların en az 14 gün içinde, 14 yaşından büyük, 18 yaşından küçük olan çocukların ise en az 30 gün içinde velilerine iade edilmesi talep edildi.  

TRUMP'IN GÖÇMEN KARARI DÜNYADAN TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Trump yönetiminin kurduğu göçmenlik merkezlerinde birkaç hafta içinde 2 binden fazla çocuk ailelerinden ayrılmıştı. Trump geçen hafta yayımladığı yeni başkanlık kararnamesiyle ailelerin ayrılmasına son vererek ebeveynlerle çocukların aynı yerde tutulması talimatını vermişti.

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