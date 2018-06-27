27 Haziran 2018 Çarşamba14 Şevval 1439
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PKK'ya soğuk duş! TSK'dan son dakika açıklaması

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Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü mensuplarınca sığınak, barınak, silah mevzisi ile mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
PKK'ya soğuk duş! TSK'dan son dakika açıklaması
PKK'ya soğuk duş! TSK'dan son dakika açıklaması PKK'ya soğuk duş! TSK'dan son dakika açıklaması PKK'ya soğuk duş! TSK'dan son dakika açıklaması


Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü mensuplarınca sığınak, barınak, silah mevzisi ile mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Hava harekatlarında, bölücü terör örgütü mensuplarınca sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler yok edildi.
 

 

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