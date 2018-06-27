27 Haziran 2018 Çarşamba14 Şevval 1439
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Afrin'de kalleş saldırı! Saldırıyı PKK üstlendi

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Suiye'nin Afrin ilçesi merkezinde düzenlenen iki bombalı araç saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Kalleş saldırıyı terör örgütü YPG/PKK yanlısı Afrin Şahinleri isimli grup üstlendi.
Afrin'de kalleş saldırı! Saldırıyı PKK üstlendi
Afrin'de kalleş saldırı! Saldırıyı PKK üstlendi Afrin'de kalleş saldırı! Saldırıyı PKK üstlendi Afrin'de kalleş saldırı! Saldırıyı PKK üstlendi

 

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Suriye'nin Halepiline bağlı Afrin ilçesinde iki bomba yüklü araç art arda infilak etti.

Kent merkezinde bulunan Ziraat Kavşağı ile Şatolar Caddesi'ndeki patlamalarda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

SALDIRIYI PKK ÜSTLENDİ

Terör örgütü YPG/PKK yanlısı Afrin Şahinleri isimli grup, Afrin'deki bombalı araç saldırılarını kendilerinin yaptığını duyurdu. 

Grup sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Devam edecek. Daha çok sürprizler olacak. Çok güzel bir şey (Patlama anından) kaydedildi. Uygun bir zamanda yayınlanacak. Hiç kimseye acımayacağız"ifadelerini kullandı.

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