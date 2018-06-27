28 Haziran 2018 Perşembe14 Şevval 1439
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İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!

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İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Sporting'den ayrılan Bas Dost ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!

 

beIN Sports muhabiri Alper Yemeniciler, Fenerbahçe'nin Bas Dost ile anlaşmaya vardığını aktardı.

beIN Sports haber'de canlı yayına bağlanan Yemeniciler, "Fenerbahçe'de Comolli'nin Bas Dost ile anlaştığı ve Bas Dost'un önümüzdeki sene Fenerbahçe forması giyeceği haberleri bize ulaştı" ifadelerini kullandı.

BAS DOST: GOL MAKİNESİ

Daha önce Hollanda U20, U21 ve A Takım formasını sırtına geçiren 29 yaşındaki Bas Dost, 1,96 metrelik boyuyla dikkat çekiyor. Sporting'e 11,8 milyon Euro karşılığında transfer olan ve şu anda bonservisi elinde olan yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon 49 maçta 34 gol attı ve 4 asist yaptı. Bas Dost, aynı forma altında 2016-17 sezonunda ise 43 maçta 37 gol atıp, 5 asist yapmıştı.

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