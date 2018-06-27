28 Haziran 2018 Perşembe14 Şevval 1439
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Erdoğan-Bahçeli görüşmesiyle ilgili ilk detaylar!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulü sona erdi. Basına kapalı görüşme, 40 dakika sürdü.
Erdoğan-Bahçeli görüşmesiyle ilgili ilk detaylar!
Erdoğan-Bahçeli görüşmesiyle ilgili ilk detaylar! Erdoğan-Bahçeli görüşmesiyle ilgili ilk detaylar! Erdoğan-Bahçeli görüşmesiyle ilgili ilk detaylar!

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiler.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ali İhsan Yavuz da hazır bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ise görüşmede Genel Başkan Yardımcılarından Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı’nın refakat ettikleri öğrenildi.

Basına kapalı görüşme, 40 dakika sürdü.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 24 Haziran'da Cumhur İttifakı tarafından desteklenmiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ettiği görüşmede, meclis çalışmaları ve yeni döneme ilişkin fikir teatisinde bulunulduğu belirtildi.

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