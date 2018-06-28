ABD'den Türkiye açıklaması: Artık kabul etmeliyiz

Türkiye'yle ilgili açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'Türkiye'de seçim sona erdi. (Artık) Daha da verimli bir müzakere sürecine girebiliriz' ifadesini kullandı.

Bakan Pompeo, Senato Tahsisatlar Komitesinde bakanlığın 2019 bütçesine dair senatörlerin sorularını yanıtladı.

Pompeo, Senato üyelerine yaptığı konuşmada, "Türkiye'de seçim sona erdi. (Artık) Daha da verimli bir müzakere sürecine girebiliriz." ifadesini kullandı.

"MÜNBİÇ SÜRECİ KONUSUNDA UMUTLUYUM"

ABD ve Türkiye arasında Münbiç konusunda bir anlaşmaya varıldığına vurgu yapan Pompeo, ilişkilerin bu süreç üzerine kurulması konusunda "umutlu" olduklarını söyledi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ ZOR, SDG'YLE İLİŞKİMİZDEN MEMNUN DEĞİLLER"

Pompeo ayrıca, "Benim görev yaptığım süre içerisinde Türkiye'yle (ilişkiler zordu), daha önce de öyleydi. Bizim SDG'yle yakın ilişki kurmamızdan memnun değillerdi. Üç hafta önce Münbiç konusunda gelişme sağladık." diye konuştu.

"TÜRKLERLE EN İYİ ŞEKİLDE YAN YANA ÇALIŞMAYI KABUL ETMEMİZ LAZIM"

Türkiye ile varılan Münbiç mutabakatına işaret eden Pompeo, "Sonuçta onlar (Türkler) siyasi çözümün önemli bir parçası olacaklar. Onlarla en iyi şekilde yan yana çalışmayı kabul etmemiz lazım." değerlendirmesini yaptı.