ABD, Siirt’te petrol arayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre ABD merkezli Aladdin Middle East Ltd. şirketinin Siirt’teki bir sahada petrol arama ruhsatı almak için yaptığı başvuru onaylanarak, 5 yıllığına lisans verilmesi uygun bulundu.



Söz konusu şirket, yüzölçümü 30 bin 548 hektar olan sahada lisans alabilmek için 4 Ağustos 2017 tarihinde başvurmuştu.

Firmanın merkezi Wichita/Kansas’ta, operasyon merkezi Ankara’da

Aladdin Petroleum Corporation 1926 yılında Kansas eyaletinde kurulan şirket, Kansas ve ABD’nin çeşitli yerlerinde büyük petrol sahaları geliştirdi. 2. Dünya Savaşı sonrası aralarında Karayipler, Güney Avustralya sahilleri, Batı Afrika ve Ortadoğu gibi coğrafyalarda faaliyetlerde bulundu.



Aladdin Middle East Ltd. (“AME”) ise özel bir petrol ve doğalgaz arama ve üretim firması olarak 1961 yılında kurulmuş ve Türkiye’nin petrol ve gaz kaynaklarının aranması ve işletilmesi konusuna odaklanıyor.



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