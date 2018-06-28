İtirafçıya 'içeriden' tehdit

Deşifreler sonrası operasyonlarla köşeye sıkışan FETÖ, aktif kriptoları aracılığıyla konuşmak isteyen üyelerine ölüm tehditlerine başladı.

Darbeci FETÖ, kritik kurumlara yönelik seri operasyonlarda ‘kriptoların kriptolarını’ da yakalatınca kirli taktiklerini örgüt içinde hayata geçirmeye başladı. İzmir’de örgüt soruşturmasında gözaltına alınan M.İ., itirafçı oldu, ByLock’u yükleyen FETÖ’cünün adını emniyete söylememesi için tehditler aldığını anlattı. İzmir Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan M.İ., etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu. M.İ., ifadesinde, eşinin GSM hattındaki interneti kullanarak örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u yükleyen FETÖ mensubunun adını emniyet mensuplarına söylememesi için çok sayıda tehdit aldığını anlattı.

Fakir bir ailenin çocuğu olduğundan evlenmeden önce iş bulmak için yurtta çalışmaya başladığını ancak buranın FETÖ ile bağlantılı olduğunu sonradan öğrendiğini savunan M.İ., eşiyle aynı gün gözaltına alındıklarını, kocasının 5 ay tutuklu kaldığını, kendisinin ise hamileliğinden dolayı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti. Yurtta çalıştığı sırada tanıdığı ‘Neriman’ kod adlı örgüt mensubunu bir gün evinde misafir ettiğini belirten itirafçı kadın, Neriman’ın internet kotasının dolduğunu söyleyerek eşinin cep telefonuna bağlı interneti açmasını istediği, bu esnada yüklediği ByLock programını telefonu tamire götürdüğünde öğrendiğini öne sürdü.

İtirafçı M.İ., karakola gidip olup biteni anlatmaya karar verdiğinde Neriman’ın, “Karakola gidersen oradan çıkamazsın. Telefonun içindeki bilgiler sana ait, seninle alakalı şeyler, benimle alakalı hiçbir şey yok. Hiçbir şey ispat edemezsin. Karakola gidersen daha kötü şeyler olur, daha kötü şeyler yaşarsın” tehdidinde bulunduğunu iddia etti.

Bu olayın ardından yaşadığı eve tanımadığı ancak kendisini polis olarak tanıtan bir erkeğin geldiğine işaret eden M.İ., “Bu polis, ‘Gözüm üstünüzde.’ gibi şeyler söyledi. Korkudan sustum. Hiçbir şey söylemedim. Hatta o polise ‘Eşimle denize gittik, telefon kayboldu’ dedim. Konu o şekilde kapandı, eşime bir şey söylemedim” ifadelerini kullandı.

FETÖ’cü polislerin ‘Neriman’ kod adlı örgüt üyesini resmi araçla eve bıraktığını anlatan M.İ. evine önce gelen polisin değiştirdiği evine de geldiğini kendisine “Hakkınızda arama kararı çıktı, bir yerlere gidin, nereye gidecekseniz gidin, bu evden kaybolun. Eğer sizi emniyete götürürlerse, hiçbir şekilde örgüt aleyhine konuşma” uyarısında bulunduğunu aktardı.

Gözaltına alındığı sırada hamile olduğundan nezarette yaşadığı rahatsızlık nedeniyle gönderildiği hastanede yine aynı polisin yanına gelerek emniyette vereceği ifadesini de takip ettiklerini, dikkatlerin üzerinde olduğunu söylediğini belirten M.İ., şöyle devam etti: “Eşim tutuklanınca FETÖ’nün baskısı daha da artı. 2018’de yanıma gelen o polis ‘Biz avukatlarla her dosyayı takip ediyoruz. Bu ifaden güzel, eğer bunun aksine herhangi bir şey söylersen eşini cezaevinde rahatsız ederiz. Senin de rahatını bozarız. Evdeki ocağın gazını açar, kızın ve annen ölür’ gibi bir sürü tehditler aldım.”



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