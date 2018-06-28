28 Haziran 2018 Perşembe14 Şevval 1439
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71,3 milyar dolarlık dev satın alma!

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71,3 milyar dolarlık dev satın alma!
ABD Adalet Bakanlığı, The Walt Disney'in 21st Century Fox'u 71,3 milyar dolara satın almasına 22 bölgesel spor kanalını satması şartıyla izin verdi.
71,3 milyar dolarlık dev satın alma! 71,3 milyar dolarlık dev satın alma! 71,3 milyar dolarlık dev satın alma!

 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en büyük medya ve  eğlence şirketlerinden The Walt Disney'in 22 bölgesel spor kanalını satması  halinde 21st Century Fox'u bünyesine katabileceği bildirildi.

İki şirketin birleşmesinin, söz konusu kanalların satılmaması  durumunda spor programlarının fiyatlarında artışa neden olacağı kaydedilen  açıklamada, The Walt Disney'in bu şartı kabul ettiği duyuruldu.

Şirket, onaylanan 71,3 milyar dolarlık satın alma kapsamında, 21st  Century Fox'un film stüdyolarının,  X-Men, Avatar, Simpsons ve National  Geographic gibi önemli yapımlarının yayın haklarına sahip olacak. Ayrıca, 21st  Century Fox'un on-line televizyon ağları Hulu ve Sky'daki yüzde 39'luk hissesi  Walt Disney'in kontrolüne geçecek.

Buna karşın, Fox News, Fox Business ve Fox spor kanalları satın  almanın bir parçası olmadığından milyarder iş adamı Rupert Murdoch'ın sahibi  olduğu Fox Entertainment Group'un bünyesinde faaliyet göstermeye devam edecek.

Walt Disney, 21st Century Fox'u satın alabilmek için şirkete ilk  olarak Aralık 2017'de 52,4 milyar dolar teklif etmişti.  Bu teklif, kablolu TV  şirketi Comcast ile yaşanan rekabet dolayısıyla kademeli olarak 71,3 milyar  dolara yükseltilmişti.

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