BAE finansör Mısır bekçi

The New Arab haber sitesine konuşan Mısırlı diplomatik kaynaklar, Washington ve Kahire yönetimlerinin, Mısır’ın Sina bölgesinde Filistinliler için yeni bir yerleşim birimi kurmak üzere anlaştığını aktardı. İsrail yönetimi, Gazze’nin Sina’ya doğru genişletilmesini sağlayacak planı destekleyerek bölgenin gelecekte Filistin devleti olarak dönüştürülmesini talep ediyor.

KÖRFEZ’DEN 3 MİLYAR DOLAR

Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt’in Kahire ziyareti sırasında üzerinde anlaşmaya varılan plana göre, bölgeye hava ve deniz limanları, ticaret bölgesi ve elektrik santrali de kurulacak. Bölgede gerçekleştirilecek projelerin Gazze halkına hizmet edeceği ancak idarelerinin tamamen Mısır’da olacağı belirtiliyor. Elektrik santralinin maddi kaynağını Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) karşılayacağı ve 500 milyon dolar ödeme yapmayı kabul ettiği ifade ediliyor. Mısırlı kaynaklar, planın, tarihsel olarak Mısır’ın en fakir ve en çok ihmal edilen bölgelerinden biri olan Sina’daki ekonomik büyümeyi artırması beklendiği için Kahire yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi. Mısırlı yetkililer, planın sonraki aşamada, Suudi Arabistan’ın Sina sınırında planladığı NEOM projesiyle birlikte bölgenin görünümünü değiştireceğine inanıyor. Mısırlı ve Arap diplomatik kaynaklar, The New Arab’a daha önce yaptıkları açıklamalarda, isimleri net olarak açıklanmayan Körfez ülkelerinin Trump’ın planına ilk aşamada 3 milyar dolar kaynak ödediğini belirtmişti.