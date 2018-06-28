Tepki çeken görüntülerin ardından dün gözaltına alındı

İstanbul Fatih’te kadın turist yolcuya kendisini trafiğe soktuğu için tepki gösteren taksici Turizm Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alındı. Şüpheli hakkında işlem başlatılırken taksicinin çalışma ruhsatının iptal edilmesin

Edinilen bilgiye göre, olay İstanbul Nişantaşı'nda değil Fatih Nişanca'da 10-11 Nisan tarihleri arasında meydana geldi. Kadın turist havalimanından Beyazıt'a gitmek için bindiği taksiden trafik yoğunluğu nedeniyle Fatih'te indi. Bunun üzerine taksici bir vatandaşın çektiği kamera görüntülerinden de görüldüğü gibi kadın turiste tepki göstererek bavulunu yere fırlattı. Taksicinin adının Ali İhsan A. olduğu öğrenildi.

TAKSİYE MEN

Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirleri ekiplerince gözaltına alınan Ali İhsan A. olayı anlattı. Kadın turistin şikayetçi olmadığı taksi şoförü hakkında belediye makamlarınca 259 TL cezai işlem yapıldı. Taksiciler Esnaf Odasınca taksicinin kullandığı 34 TDF .. plakalı ticarinin trafikten men edildiği tespit edildi.

3 BİN 481 TL CEZA KESİLDİ

Sivil Trafik Ekibi'nce taksi şoförüne korsan taşımacılık, yolcu indirme bindirme kurallarına riayet etmemek ve saygısızca araç kullanmak maddelerince toplamda 3 bin 481 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.



Taksiciden kendisini trafiğe sokan turiste sert tepkiİstanbul Nişantaşı’nda bir taksici kadın turist yolcusuna kendisini trafiğe soktuğu için tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir taksici kendisini trafiğe sokarak biraz daha geride inmek istemeyen kadın turist yolcu ile tartıştı. Taksici trafiğin ilerlememesi üzerine aracından inerek kadın turistin bavulunu indirip yolun ortasına bıraktı. Bunu gören çevredekilerin tepki gösterdiği taksici, "100 metre aşağıda inmiyor, in diyorum orada, beni buraya sokuyor ya. 100 metre kalmış 100 metre sanki topal" şeklinde bağırdı. Turist kadının İngilizce olarak, "Paramı ver, para üstünü ver" demesi üzerine sinirlenen taksici küfürler savurdu. Turist kadının tekrar tekrar "Para üstünü ver" demesi üzerine de taksici, "Verdim 35 lira verdim, vermem daha hadi. Vermiyorum polis çağır" dedikten sonra "Sokuyor beni bu trafiğe ya, şuraya bak ya." şeklinde tepki gösterdi. Taksici ile kadın turist ardından kadın ve çocukların da bulunduğu sokak ortasında karşılıklı küfürleşti. Sokak ortasında tüm yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.



Bilindiği gibi aracına binen yabancı kadın turistin kendisine trafiğe soktuğu iddia eden taksici, trafiğe girmek istemeyince tartışmaya başlamıştı. Trafik nedeniyle ilerleyemeyen taksici, aracına binen kadın turisti aracından indirmişti. Kadın turistin bavulunu yere fırlatan taksici daha sonra aracına binmişti. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı.