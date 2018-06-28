11 yaşında dehşeti anlattı, anne şikayetçi olmadı... Kayyım atanacak!

Yargıtay, 11 yaşında cinsel istismara uğrayan çocuğa atanan CMK avukatının, beraat eden sanık hakkındaki temyiz talebini, annesinin sanıktan şikayetçi olmaması nedeniyle kabul etmedi. Dairenin bu kararına, karşı oy yazıldı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da, "annenin şikayetten vazgeçmesi, çocuğa atanan zorunlu avukatın davaya katılma veya temyiz hakkını kullanmasına engel olmaz" gerekçesiyle karara itiraz etti.
Hukuki tartışmaya son noktayı koyan Yargıtay Ceza Genel Kurulu, çocuğun kanuni temsilcisi annesinin sanıktan şikayetçi olmadığını beyan edip davaya katılmaması karşısında, CMK uyarınca barodan görevlendirilen avukatın çocuk adına davaya katılmayı isteme hakkı bulunmadığına hükmetti. Anne ile zorunlu avukatın beyanlarının çelişmesi halinde annenin beyanlarına üstünlük sağlanması gerektiği belirtilerek, mağdurun menfaati ile annenin çatışması durumunda ise küçüğe kayyım atanması gerektiğine karar verildi.
- Patates fiyatı ile ilgili önemli gelişme28 ilde operasyon! 57 rütbeli asker gözaltındaArsenalli yıldız Fenerbahçe için İstanbul'da!Ekonomi güven endeksi açıklandı'Magandalara' karşı her düğünde bir polis görev yapacakPolatlı'da kayıp minik Eylül'le ilgili kahreden bilgilerAğrı'da kalleş infaz! İşte o not11 yaşında dehşeti anlattı, anne şikayetçi olmadı... Kayyım atanacak!'Akaryakıtta zam' iddialarına açıklamaTepki çeken görüntülerin ardından dün gözaltına alındı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:27 Güneş 05:27 Öğle 13:13 İkindi 17:12 Akşam 20:47 Yatsı 22:38
- 28°C Adana
- 33°C Adıyaman
- 21°C Afyon
- 24°C Ağrı
- 27°C Amasya
- 26°C Ankara
- 27°C Antalya
- 28°C Artvin
- 25°C Aydın
- 21°C Balıkesir
- BIST: 95.807 -0.15
- Altın: 186,281 0.09
- Dolar: 4,6350 0.32
- Euro: 5,3464 -0.10
11 yaşında dehşeti anlattı, anne şikayetçi olmadı... Kayyım atanacak!
Yargıtay, 11 yaşında cinsel istismara uğrayan çocuğa atanan CMK avukatının, beraat eden sanık hakkındaki temyiz talebini, annesinin sanıktan şikayetçi olmaması nedeniyle kabul etmedi. Dairenin bu kararına, karşı oy yazıldı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da, "annenin şikayetten vazgeçmesi, çocuğa atanan zorunlu avukatın davaya katılma veya temyiz hakkını kullanmasına engel olmaz" gerekçesiyle karara itiraz etti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Anestezi uzmanı hastanede ölü bulundu
- Şoke eden görüntü! Ok gibi saplandı
- Bir babanın en zor anı! Kızına sımsıkı sarıldı
- Sandık başında olay çıkaran kadın bakın kim çıktı!
- 3 padişah gören Ahmet dede oyunu kullandı
- 10 kurşunlu cinayete akıl almaz savunma!
- Minik köpeği uyuşturucuyla bayıltıp çöpe attılar
- Sabah saatlerinde yol kenarında dehşeti gördüler!
- Konya'da feci ölüm! 2 tonluk mermer...
- Sahilde şoke eden görüntü!
- 30 bin TL'yi sahibine teslim etti ayın şoförü oldu
- Evlilik felç riskini azaltıyor
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.