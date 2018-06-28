28 Haziran 2018 Perşembe15 Şevval 1439
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'Magandalara' karşı her düğünde bir polis görev yapacak

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Yaz aylarının gelmesi artan düğünlerde kimi kendini bilmezlerin havaya ateş açması ve kazalara sebebiyet vermelerine karşı sonunda önemli bir o kadar da basit bir karar alındı. Kırıkkale'de Emniyet düğünlerde polis görevlendirecek.
'Magandalara' karşı her düğünde bir polis görev yapacak
'Magandalara' karşı her düğünde bir polis görev yapacak 'Magandalara' karşı her düğünde bir polis görev yapacak 'Magandalara' karşı her düğünde bir polis görev yapacak

Yaz aylarının gelmesi artan düğünlerde kimi kendini bilmezlerin havaya ateş açması ve kazalara sebebiyet vermelerine karşı sonunda önemli bir o kadar da basit bir karar alındı. Kırıkkale'de Emniyet düğünlerde polis görevlendirecek.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü tarafından, kentteki düğün ve kutlamalarda ölüm ve yaralanmalara yol açabilecek "maganda kurşunları"nın engellenmesi amacıyla sivil veya resmi polis görevlendirilecek.

İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, emniyet müdürlüğü toplantı salonunda muhtarlarla bir araya geldi.

Düğün mevsiminin başladığını ve Kırıkkalelilerin düğünlerde silah atmayı çok sevdiğini belirten Çorumlu, emniyet olarak buna son vermek istediklerini söyledi.

Çorumlu, düğünlerde silah atılması nedeniyle birçok insanın yaralandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bir sürü çoluk çocuk yaralanıyor, araçlara isabet ediyor. Geçen yıl 10 kişi yaralandı. Bunların içerisinde çocuk, kadın, yaşlı var. Yine geçen yıl düğünlerden 4 ruhsatlı, 11 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatlı, 50 ruhsatsız av tüfeği ve 55 kurusıkı tabanca alındı. Bu yılın ilk 6 ayında da 8 tabanca, 9 av tüfeği ve 20 kurusıkı tabanca ele geçirildi. 2 kişi de yaralandı. Jandarma bölgesinde de bir kişi hayatını kaybetti. Biz silah atanlara işlem yapıyoruz, artık cezası da ağırlaştı. Bu yüzden bu sene işi sıkı tutacağız. Bu yıl farklı bir uygulamaya gideceğiz ve her düğüne bir sivil veya resmi polis koyacağız. Hiç müsamaha göstermeyeceğiz. Düğünü bozulurmuş, tatsızlık çıkarmış buna bakmayacağız. Bu yorgun mermi ile yaralanan sizin çocuğunuz, eşiniz veya yakınınız da olabilir. Havaya ateş edenler, attıkları merminin havada kaldığını zannediyor."

"Bu artık toplumsal bir asayiş sorunu haline gelmeye başladı"
Bu yıl çok ciddi tedbirler almak istediklerini aktaran Çorumlu, bu konuda muhtarlardan ve özellikle de basın mensuplarından destek istedi.

Çorumlu, bunun önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu artık toplumsal bir asayiş sorunu haline gelmeye başladı. Burada bize, muhtarlara ve basın mensuplarına çok iş düşüyor. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Baştan söylüyoruz, acımayacağız. Hiç kimse acımamızı beklemesin. Vatandaşlara da şu demek istiyorum, bunu yapmayın, bu bir sürü insanın canına mal oluyor. Lütfen artık bu alışkanlığı bırakalım. Artık böyle bir şey olursa bütün düğün sahiplerine ceza yazarız, bütün düğün sahiplerini sorumlu tutarız. Biz kimsenin düğününü, neşesini bozmak istemiyoruz ancak böyle Teksas gibi mermi atılmaz."

Toplantıda daha sonra, düğünlerde havaya ateş açılması sonucu yaralananların fotoğrafları ve görüntülerinin yer aldığı sinevizyon gösterisi sunuldu.

Toplantıya, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünde görevli diğer üst düzey yetkililer de katıldı.

 

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