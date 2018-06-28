28 Haziran 2018 Perşembe15 Şevval 1439
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Arsenalli yıldız Fenerbahçe için İstanbul'da!

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Arsenalli yıldız Fenerbahçe için İstanbul'da!
Fenerbahçe'de Ali Koç döneminde yeni dönem başlarken Damien Comolli, transfer çalışmalarına başladı.
Arsenalli yıldız Fenerbahçe için İstanbul'da! Arsenalli yıldız Fenerbahçe için İstanbul'da! Arsenalli yıldız Fenerbahçe için İstanbul'da!


Phillip Cocu'ya 3 yıllık imza attıran Sarı-Lacivertliler'de transfer harekatı da hızlandı. Bir süredir oyuncu arayışlarını sürdüren başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli, takımdaki eksik bölgeler için temaslarını sürdürürken, orta sahaya yapılacak ilk takviyenin Jack Wilshere olduğu öğrenildi.

Arsenal ile sözleşmesi sonra 26 yaşındaki yıldızın, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldiği ifade edildi. Cazip bir teklif sunulan İngiliz futbolcu, başkan Ali Koç, sportif direktör Comolli ve teknik direktör Cocu ile bir araya geldi. Tesisleri gezen Wilshere ile anlaşmanın an meselesi olduğu bildirildi.

Arsenal altyapısından yetişen Wilshere, 2009-10 sezonunun devre arasında Bolton'a kiralandı. 2010 yılından 2016 yılına kadar Arsenal'de top koşturan Wilshere, 2016 yılında Bournemouth'a kiralanmıştı.

Geçen sezon Premier Lig'de 20 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 1 gol attı, 3 de asist üretti. Wilshere, geçen sezon toplamda 40 maçta oynadı, 2 gol 7 asistlik performans sergiledi. (Habertürk)
 

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