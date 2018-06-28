28 Haziran 2018 Perşembe15 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:27Güneş 05:27Öğle 13:13İkindi 17:12Akşam 20:47Yatsı 22:38
    • 31°C Adana
    • 37°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 29°C Ağrı
    • 34°C Amasya
    • 30°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 36°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 26°C Balıkesir
  • BIST: 95.807 -0.15
  • Altın: 186,281 0.09
  • Dolar: 4,6350 0.32
  • Euro: 5,3464 -0.10

Patates fiyatı ile ilgili önemli gelişme

»
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, patates fiyatlarındaki artışa karşı Türkiye'nin Suriye'de operasyon yaptığı bölgeden ürün getirildiğini belirterek, "Bunun sonucu olarak şu anda pazarda patates fiyatlarının 2 lira civarına geldiğini görüyoruz." dedi.
Patates fiyatı ile ilgili önemli gelişme
Patates fiyatı ile ilgili önemli gelişme Patates fiyatı ile ilgili önemli gelişme Patates fiyatı ile ilgili önemli gelişme

 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, patates ve soğan fiyatlarındaki artışa karşılık ithalat yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu yanıtlarken de konuya siyasi yaklaşmadıklarını, başta Başbakan olmak üzere bütün bakanlarla, Cumhurbaşkanının da onayıyla adım atma kararı aldıklarını ve vatandaşın mağduriyetiyle ilgili önlem almaktan asla çekinmediklerini söyledi.

Zeybekci, patateste fiyatların 7-8 liraya kadar çıktığı bir sürecin yaşandığını ve mağduriyetin ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Üreticinin tarladaki ürünü 1,5 lira civarındayken markette bunun 7-8 lira olması aradaki tefecinin, spekülatörün işi. Bununla mücadeleyle ilgili iki yöntemimiz var. Bir bu spekülasyonla ilgili iç hukuk yöntemlerimizi ve sistemimizi çalıştırmak. İki çok daha hızlı ve kesin çalışan aradaki o marjı yok eden diğer alternatifi yani ithalat mekanizmasını çalıştırmak." diye konuştu.

İthalat konusunda muhalefetin tepkileriyle karşılaşacaklarını tahmin ettiklerini aktaran Zeybekci, muhalefetin konuyla ilgili popülist yaklaşımını sürdürdüğünü ifade etti.

PATATES FİYATI 2 LİRAYA İNDİ

Zeybekci, Türkiye'nin Suriye'de operasyon gerçekleştirdiği bölgeden, patateste artan fiyatlara karşı toplam ihtiyacın yüzde 1'ine karşılık gelen yaklaşık 4 bin ton patates getirildiğini belirterek, "Bunun sonucu olarak da şu anda pazarda fiyatların 2 lira civarına geldiğini görüyoruz. Gittiğim halk pazarında patatesin fiyatı 2 lira civarında, istediğimiz noktaya geldi. İthalata sıcak bakmıyoruz ama içeride spekülatör ve tefecinin hem üreticiyi hem de tüketiciyi zorlayarak, mağdur ederek atacağı adımlara karşı da kararlı bir şekilde duruşumuz olacaktır." dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ankaralılar isyan etmişti... 'Kumbara' yakalandıAnkaralılar isyan etmişti... 'Kumbara' yakalandıAnkara'da belediye otobüslerindeki çok sayıda yankesicilik olayının faili olduğu güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenen "kumbara" lakaplı zanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.
Bağımlılık panelinde şok görüntü!Bağımlılık panelinde şok görüntü!Manisa’daki panelde ‘internet bağımlılığı’ ile ilgili uyarı yapıldığı sırada, izleyiciler arasındaki bazı veli ve öğrencilerin cep telefonu ile oynaması bağımlılığın boyutunu gözler önüne serdi
Patates fiyatı ile ilgili önemli gelişmePatates fiyatı ile ilgili önemli gelişmeEkonomi Bakanı Nihat Zeybekci, patates fiyatlarındaki artışa karşı Türkiye'nin Suriye'de operasyon yaptığı bölgeden ürün getirildiğini belirterek, "Bunun sonucu olarak şu anda pazarda patates fiyatlarının 2 lira civarına geldiğini görüyoruz." dedi.
28 ilde operasyon! 57 rütbeli asker gözaltında28 ilde operasyon! 57 rütbeli asker gözaltındaBatman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 28 ilde 57 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verildi.
'Magandalara' karşı her düğünde bir polis görev yapacak'Magandalara' karşı her düğünde bir polis görev yapacakYaz aylarının gelmesi artan düğünlerde kimi kendini bilmezlerin havaya ateş açması ve kazalara sebebiyet vermelerine karşı sonunda önemli bir o kadar da basit bir karar alındı. Kırıkkale'de Emniyet düğünlerde polis görevlendirecek.
Ağrı'da kalleş infaz! İşte o notAğrı'da kalleş infaz! İşte o notAğrı’da direğe bağlanarak infaz edilen AK Partili Mevlüt Bengi’yi PKK’nın katlettiği kesinlik kazandı. CHP’nin desteğiyle PKK uzantısı HDP’nin Meclis’e girmesi, teröristleri cesaretlendirdi. CHP’nin kirli siyaseti, PKK infazlarına zemin hazırlıyor.
  • 11 yaşında dehşeti anlattı, anne şikayetçi olmadı... Kayyım atanacak!28 Haziran 2018 Perşembe 09:45
  • Tepki çeken görüntülerin ardından dün gözaltına alındı28 Haziran 2018 Perşembe 09:09
  • Tosuncuk nişan için kulüp kapatmış!28 Haziran 2018 Perşembe 08:55
  • Kamuda yeni dönem!28 Haziran 2018 Perşembe 07:46
  • Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha28 Haziran 2018 Perşembe 07:45
  • 71,3 milyar dolarlık dev satın alma!28 Haziran 2018 Perşembe 07:43
  • İtirafçıya 'içeriden' tehdit28 Haziran 2018 Perşembe 07:37
  • ABD, Siirt’te petrol arayacak28 Haziran 2018 Perşembe 07:33
  • ABD'den Türkiye açıklaması: Artık kabul etmeliyiz28 Haziran 2018 Perşembe 07:26
  • Karayılan ve Bayık'ın telsiz konuşmaları ortaya çıktı28 Haziran 2018 Perşembe 07:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri