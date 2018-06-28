28 Haziran 2018 Perşembe15 Şevval 1439
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Bağımlılık panelinde şok görüntü!

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Manisa’daki panelde ‘internet bağımlılığı’ ile ilgili uyarı yapıldığı sırada, izleyiciler arasındaki bazı veli ve öğrencilerin cep telefonu ile oynaması bağımlılığın boyutunu gözler önüne serdi
Bağımlılık panelinde şok görüntü!
Bağımlılık panelinde şok görüntü! Bağımlılık panelinde şok görüntü! Bağımlılık panelinde şok görüntü!

Manisa’da Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu’nda ‘Bağımlılık’ konulu panel düzenlendi. 

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen panele konuşmacı olarak katılan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bağımlılık Çalışmaları ve Uygulamaları Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Artuner Deveci, davranışsal bağımlılıklarla ilgili öğrencileri ve velileri bilgilendirdi. Özellikle gençler üzerinde internet bağımlılığının giderek arttığını belirten Prof. Deveci, internet bağımlılığının yaşamı olumsuz olarak etkilediğini söyledi. Prof. Dr. Deveci, internet bağımlılığı nedeniyle çocuklarda da depresyon sorunu yaşanabildiğine ve çevresiyle iletişim kuramayan kişilerde bağımlılık oranının daha yüksek olduğuna da dikkat çekti. Prof. Dr. Deveci’nin internet bağımlılığıyla ilgili uyarıları yaptığı sırada panele katılan bazı kız öğrencilerin telefon ve tabletlerden oyun oynadığı ve sosyal medyayı kullandığı dikkat çekti.

VELİLER ŞAŞIRTTI

Uyarıları ciddiye almayan öğrenciler, bağımlılığın boyutunu gözler önüne serdi. Panele katılan velilerden bir kısmının da cep telefonlarından sosyal medya gezinmeleri de şaşkınlıkla karşılandı.

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