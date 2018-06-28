Ortadoğu yazarından o isimlere tepki: Neresinden gocundunuz?

Ortadoğu gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Karataş, MHP lideri Bahçeli’nin yayınladığı ilana tepki gösteren ilgili yazarlara tepki göstererek “Bu ilanın neresinden gocundunuz” diye sordu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 24 Haziran’ın ardından, seçim öncesi yazı ve açıklamalarıyla partisini hedef alan gazeteci, yazar, anket şirketleri ve akademisyenleri isim isim sıralayarak eleştirmiş; bu tavrı kimi çevrelerce “hedef gösterme” olarak yorumlanmıştı.

MHP’ye yakınlığı ile bilinen Ortadoğu Gazetesi’nin Ankara Temsilcisi Orhan Karataş, “Bu ilanın neresinden gocundunuz” başlıklı yazısında, “İsimleri yazılmış zevat-ı muteber (!) aylar süren yoğun ve yorucu bir iftira kampanyası yürütmediler mi? Bütün bu yoğun ve yorucu kampanyaları millet elinin tersiyle itip, bu zevatın söyledikleri ve yazdıklarının tam tersine MHP'ye sahip çıkması mı zorunuza gitti?” diye sordu.

Karataş’ın yazısının tamamı şöyle:

“MHP'nin bir ilanla iftira, itham ve isnat güruhuna teşekkür etmesi (!) muhteremleri çok kızdırmış. Sözde bazı basın örgütleri de durumdan vazife çıkararak, bu ilana tepki göstermiş.

Bunların yüzsüzlüklerini biliyorduk, bir defa daha tescillendi. Basın özgürlüğü, eleştiri hakkı tamam da, hakaret etme, yok sayma, kötüleme, husumet beslemeyi nereye koyacağız? Basın özgürlüğü sizin gibi düşünmeyen, sizden olmayan, sizi onaylamayan herkese en ağır şekilde, hatta küfre varan ölçüde hakaret etmek midir? En çok da Emin Çölaşan denilen muhterem alınmış. Verilen ilan utanç belgesiymiş. Bay Çölaşan eğer utanç belgesi arıyorsanız, dönün aynaya bakın en kallavisini göreceksiniz. Ömrünüz yazı diye sizin gibi düşünmeyen herkese hakaret ve küfretmekle geçti. Sizin yazdıklarınızdan daha güzel utanç belgeleri mi olur? Bütün bu hazin yazılar yayınlanırken sesi çıkmayan basın örgütlerinin, şimdi birden bire ortaya savrulması da ayrı bir tiyatrodur.



İLANIN NERESİNDEN GOCUNDUNUZ?

Bu ilanın neresinden gocundunuz? İsimleri yazılmış zevat-ı muteber (!) aylar süren yoğun ve yorucu bir iftira kampanyası yürütmediler mi? Bütün bu yoğun ve yorucu kampanyaları millet elinin tersiyle itip, bu zevatın söyledikleri ve yazdıklarının tam tersine MHP'ye sahip çıkması mı zorunuza gitti? Bu sonuç sizin yüzünüzün akı değil midir? (!) Ele geçirdiğiniz gazete sayfalarında, televizyon ekranlarında birinizin bıraktığı yerden diğeri devam ederek, MHP'yi ya yılmadan, yorulmadan kötülemediğinizi söyleyebilir misiniz? Yüksünmeden ithamlarını sıralayanları bu millet ibretle izlemedi mi? Yorulmaksızın MHP husumetini derinleştirmek için seferber olmadınız mı?



MİLLET SÖYLEDİKLERİNİZİN TERSİNİ YAPTI

Bütün bunları yaşamış olan MHP'nin şimdi bir çift söz söyleme hakkı ve yetkisi elbette olacaktır. MHP gerçekten de sizlere çok şey borçludur. Zira, siz olmasanız millet doğruyu göremeyecek. Sizin ne söylediğinizi dinlemek, ne yazdığınıza bakmak doğruyu bulmak için çok önemli bir ölçü oluyor. Millet bu muhteremleri çok iyi tanıdığı için, onların yazdığının ve söylediğinin tam tersini yaparak doğruyu kolayca buluyor. Nitekim, yine öyle oldu. Bu zevat MHP'yi yüzde 3'lere 4'lere indirdi. Neredeyse siyasetten sildi. Sayın Genel Başkanı emekli etti. Ama millet bunların söylediklerinin tam tersine MHP'yi meclisin kilit partisi yaptı. Büyük bir gönül rahatlığı ile denge ve denetleme görevi yükledi. Dolayısı ile bu zevat bir teşekkürü gerçekten hak etti(!)



SİZİ TERBİYE ETMEK NE MÜMKÜN

MHP bu zevata çok şey borçludur. Gerçekten de yaptıklarını, yazdıklarını, yıktıklarını, yorumlarını hiç unutmayacaktır! Hiç boşuna debelenmeyin. Boynuzun ölçüsünü aldınız. Kimse sizden özür beklemiyor, zira böyle bir erdem herkeste bulunmuyor. Hala üste çıkmaya, hala kendinizi haklı göstermeye uğraşıyorsunuz. Bay Çölaşan sizi terbiye etmek ne mümkün.Sizin terbiyenize bu millet yıllardır yakından tanıklık ediyor. Bu ilanı sayfalarına koyanların bazıları, en azından kendi vicdanlarını rahatlatmış olabilirler, ama sizin yazı diye yazdığınız hakaret ve küfürleri eleştiri ve yorum diye sayfalarına koyanları ne yapacağız?



BU ZEVAT MI İNSAFA GELECEK?

Dersinizi bir defa daha aldınız. İlanda da belirtildiği gibi, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçları bir kez daha gösterdi ki, Türk milleti algı oyunlarına gelmiyor, müfterilere inanmıyor, ahlak ve adaletinden sapma hakkını göstermiyor. İlanda, "MHP'ye özel bir kin ve nefret duyan zevat-ı muteber, ümit ederim ki insafa gelirler, vicdanlı olmanın hakkını verirler." Diye bir cümle var. Bu cümleleri bile tehdit olarak algılamaya çalışacak kadar ileri giden bu zevatın insafa gelmesini, vicdanlı olmasını beklemek gerçekten de çok ileri bir iyi niyet göstergesidir.

BEYHUDE YERE UĞRAŞMAYIN

Zevat-ı muteber, siz aynen devam edin. İftiralarınız, hayret verici ithamlarınız, şaşırtan isnatlarınız bu milletin doğruyu görmesine çok yardımcı oluyor. Sizin gibiler olmasa hakikat, haysiyet, doğruluk, adamlık, ahlak, insanlık nasıl seçilir, ayırt edici vasfını nasıl gösterirdi? MHP işte bütün bu nedenlerle sizlere şükranlarımı sunmuş ve "var olun" demiştir.

Ne yaptınızsa başaramadınız, bundan sonra da ne yapsanız başaramayacaksınız. Milliyetçi Hareket Partisi bu milletin özü, bu devletin bekasının teminatıdır. Beyhude yere uğraşmayın, Türk milletini durduramazsınız.”