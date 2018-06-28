28 Haziran 2018 Perşembe15 Şevval 1439
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Hindistan'da uçak şehrin içine düştü! Ölüler var

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Hindistan'da eyalet yönetimine ait olduğu iddia edilen bir uçak düştü. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Fransız haber ajansı AFP'ye göre 5 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'da uçak şehrin içine düştü! Ölüler var
Hindistan'da uçak şehrin içine düştü! Ölüler var Hindistan'da uçak şehrin içine düştü! Ölüler var Hindistan'da uçak şehrin içine düştü! Ölüler var


Hindistan'ın Mumbai kentinde, eyalet yönetimine ait olduğu iddia edilen bir uçak düştü. Uçağın nüfusun yoğun olduğu yüksek bir bölgeye düştüğü belirtildi.

Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Fransız haber ajansı AFP'ye göre 5 kişi hayatını kaybetti.

 

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