Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı.
En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül'ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı.
Arama çalışmaları sonuç vermeyince, durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. Ancak 6 gün boyunca havadan ve karadan yapılan aramalara rağmen küçük kızın izine rastlanılamadı.
28 Haziran 2018 Perşembe15 Şevval 1439
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Kayıp Eylül'le ilgili validen kritik açıklama
Ankara Valisi Ercan Topaca, Polatlı'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile ilgili olarak açıkolamalarda bulundu.
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