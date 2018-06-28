28 Haziran 2018 Perşembe15 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:27Güneş 05:27Öğle 13:13İkindi 17:12Akşam 20:47Yatsı 22:38
    • 31°C Adana
    • 38°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 28°C Ağrı
    • 36°C Amasya
    • 31°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 35°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 95.807 -0.15
  • Altın: 186,281 0.09
  • Dolar: 4,6350 0.32
  • Euro: 5,3464 -0.10

Soylu'dan valilere CHP talimatı!

»
Soylu'dan valilere CHP talimatı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; ' CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit." dedi.
Soylu'dan valilere CHP talimatı! Soylu'dan valilere CHP talimatı! Soylu'dan valilere CHP talimatı!

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler AK Parti İlçe Başkanlığı ziyareti sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Soylu, Doğubeyazıt'ta Mevlit Bengi'nin öldürülmesinden sonra HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı arayıp partisini sorumlu tuttuğu iddiasıyla ilgili konuştu. Soylu katledilen Bengi'nin 10 çocuğu olduğunu hatırlatarak "Kendi çocuğu kızamık olunca hasta olunca hastane hastane koşarlar. En lüks hastanelere giderler. Orada Doğu ve Güneydoğu'da HDP, PKK üzerinden milletten intikam almaktadır. Bu kadar açık ve net. Evet aradım. Söylediklerinde eksik yoktur fazla vardır.Arkadaşlarım o bölgede sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Gerekli soruşturmalar sürüyor. Çok ciddi gözaltılar var. Bu arkadaşımızın katilini bulacağız"diye yanıtladı.

"SANDIKTA BERABERLERSE CENAZEDE DE OLACAKLAR" 

Soylu, CHP İl Başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmamasıyla ilgili " Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; "CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit. Onların gideceği bir adres var. O adresi de göstereceğiz. PKK mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar" diye konuştu

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Soylu'dan valilere CHP talimatı!Soylu'dan valilere CHP talimatı!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; ' CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit." dedi.
Kayıp Eylül'le ilgili validen kritik açıklamaKayıp Eylül'le ilgili validen kritik açıklamaAnkara Valisi Ercan Topaca, Polatlı'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile ilgili olarak açıkolamalarda bulundu.
Bakkalı infaz eden PKK'lılara yönelik operasyonBakkalı infaz eden PKK'lılara yönelik operasyonAğrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt köyünde bakkal Mevlüt Bengi’nin AK Parti’yi desteklediği için terör örgütü tarafından infaz edilmesinin ardından bölgede başlatılan operasyon tüm hızıyla sürüyor.
Dehşet! İki güreşçiyi nasıl vurduğunu anlattı...Dehşet! İki güreşçiyi nasıl vurduğunu anlattı...Antalya, yağlı güreş sporcuları Hakkı Aygün (33) ile Mehmet Ali Avcı'yı (21) kafede tabancayla vuran Yavuz Tayfur, tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıkarıldı. T
Rus komutanın mezarının bulunduğu arsa ile ilgili flaş gelişmeRus komutanın mezarının bulunduğu arsa ile ilgili flaş gelişmeArdahan'da bir inşaatın kazısı sırasında Polonya asıllı Rus komutanın naaşının bulunduğu alanda arkeologlar tarafından kazı çalışması başlatıldı. Arsa sahibi Fahrettin Yılmaz, "Bu general beni mağdur etti" dedi.
Ankaralılar isyan etmişti... 'Kumbara' yakalandıAnkaralılar isyan etmişti... 'Kumbara' yakalandıAnkara'da belediye otobüslerindeki çok sayıda yankesicilik olayının faili olduğu güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenen "kumbara" lakaplı zanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.
  • Bağımlılık panelinde şok görüntü!28 Haziran 2018 Perşembe 11:20
  • Patates fiyatı ile ilgili önemli gelişme28 Haziran 2018 Perşembe 10:38
  • 28 ilde operasyon! 57 rütbeli asker gözaltında28 Haziran 2018 Perşembe 10:36
  • 'Magandalara' karşı her düğünde bir polis görev yapacak28 Haziran 2018 Perşembe 10:06
  • Ağrı'da kalleş infaz! İşte o not28 Haziran 2018 Perşembe 09:51
  • 11 yaşında dehşeti anlattı, anne şikayetçi olmadı... Kayyım atanacak!28 Haziran 2018 Perşembe 09:45
  • Tepki çeken görüntülerin ardından dün gözaltına alındı28 Haziran 2018 Perşembe 09:09
  • Tosuncuk nişan için kulüp kapatmış!28 Haziran 2018 Perşembe 08:55
  • Kamuda yeni dönem!28 Haziran 2018 Perşembe 07:46
  • Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha28 Haziran 2018 Perşembe 07:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri