28 Haziran 2018 Perşembe15 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:27Güneş 05:27Öğle 13:13İkindi 17:12Akşam 20:47Yatsı 22:38
    • 33°C Adana
    • 39°C Adıyaman
    • 28°C Afyon
    • 30°C Ağrı
    • 38°C Amasya
    • 33°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 29°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 96.253 0.31
  • Altın: 185,266 -0.39
  • Dolar: 4,5954 -0.54
  • Euro: 5,3251 -0.50

İşkenceci koca ifadesiyle kan dondurdu

»
Mersin'de geçtiğimiz yıl kaldığı yarı açık cezaevinden izinli çıkıp 10 yıllık karısını 8 yaşındaki çocuğunun önünde elini ve ayaklarını bağlayarak işkence yaptığı iddia edilen tutuklu koca, ilk duruşmasında ifadesiyle kan dondurdu.
İşkenceci koca ifadesiyle kan dondurdu
İşkenceci koca ifadesiyle kan dondurdu İşkenceci koca ifadesiyle kan dondurdu İşkenceci koca ifadesiyle kan dondurdu

Olayla ilgili 'kasten yaralama' suçundan açılan davanın ilk duruşması görüldü. Mersin 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına, tutuklu sanık Düzgün Ali Y. şiddete maruz kalan Gündüz Y, kızı E.Y. ile taraf avukatları katıldı. Sanık Düzgün Ali Y. savunmasında, yaptığından pişman olduğunu ve eşi ile kızından özür dilediğini söyledi. Olayın olduğu dönemde başka bir suçtan dolayı yattığı açık cezaevinden izinli çıktığını kaydeden sanık, "Eşime pazartesi çıkacağım demiştim ama pazar günü çıktım. Ben de 'o gün ablamlarda kalayım, bir gün sonra eve giderim' dedim. Tabi bunu karım öğrenince biraz tartıştık. İzinli olduğum dönemde öyle sıkıntı yaşamadık. İznimin bitmesine 3 gün kala eşim, çocuğum ve baldızımla gezmeye gittik. Orada baldızımla biraz tartışınca, eşimle çocuğumu alıp eve gittim. Ben yarı yolda dolmuştan indim. Eşime 'siz eve geçin ben bir yere uğrayıp geleceğim' dedim. Arkadaşla biraz oturduk ve alkol aldım, daha sonra eve gittim. İlk gittiğimde bir sorun yoktu ama sonradan yine benim ablamlarda kalmamdan dolayı tartışma çıktı. O sırada bir tokat vurdum ve daha sonra da yatağın üzerinde bulunan kemerle 2-3 defa vurdum. Sonra eşim odaya gitti ve kapıyı kilitledi. O sırada kızımda kalkmıştı. Eşim pencereden birine 'polis çağırın, kocam beni öldürecek' diye bağırınca ben, 'yapma infazım yanar, özür dilerim, yaptığım yanlıştı' dedim. Önce açmadı kapıyı ama ben 3-4 kere kapıya tekme vurunca açtı ve dışarı çıktı. Daha sonra oyun oynadık. Hava soğuktu ben yanan sobaya biraz kömür atmak için kalktım. Hatta orada şaka yapmak için 'hani daha çay demlemedin mi?' diye sordum. O sırada çaydanlığı yere atarak biraz korkutmak istedim. Sıcak su dolu çaydanlığı atarken, eşim de oradaymış su onun üstüne geldi. Yani ben bilerek su dökmedim. Daha sonra eşim bağırınca komşular duyup gelmesin diye koli bandıyla ağzını, elini ve ayaklarını bağladım. Bir süre sonra yine ben bantları makasla kestim. Ondan sonra koltukta uyuyakalmışım. Sabah kalktığımda eşim ve çocuğum yoktu. Evin kapısı kilitliydi. Ben kapıyı bir şekilde açarak dışarı çıktım ve eşimi aradım. O da karakolda olduğunu söyledi. Ondan sonra buralara geldik" dedi.


 "SU KAYNATIP KAYNATIP ÜZERİME DÖKTÜ"

 Mağdur kadın Gündüz Y. ise eşinin anlattığı ilk bölümün doğru olduğunu ancak sonra anlattıklarının gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Olayın olduğu gün hiçbir şekilde alkol kullanımının olmadığını belirten kadın, "Olay günü zaten kendi kardeşlerini arayıp, beni öldüreceğini söylemiş. Ayrıca evde olduğunu söylediği koli bandını da dışarıdan kendisi getirdi. Ben zaten ilk geldiğinde ses tonundan bana bir şey yapacağını anladım. Önce tokat attı, sonra kemerle vurdu. Beni odadan çıkarırken de kemerle boğazımı sıktı ve öldürmeye kalktı. O sırada kızım, 'baba ne yapıyorsun annem ölüyor' deyince, biraz elini gevşetti ve ben o sırada kurtuldum. Sonra ellerimi, ayaklarımı ve ağzımı koli bandıyla bağladı. Ardından ketılla 2-3 su kaynatıp üzerime döktü. Sabaha kadar devam etti. Sonra sabah beni takip eder düşüncesiyle kızımı okula götürdüm. Oradan yardım istedim. Hademeden aldığım telefonla polisi aradım ve sonra karakola gittim. Şikayetçiyim. Ceza almasını istiyorum" şeklinde konuştu.

 8 yaşındaki görgü tanığı kız E.Y. de babasının annesine şiddet uyguladığını, kemerle vurup, sıcak su döktüğünü söyledi. E.Y. ayrıca babasının kendisini tehdit ettiğini de ifade etti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yeni kabine için tarih belli oldu!Yeni kabine için tarih belli oldu!Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Erdoğan yeni kabineyi 8 Temmuz'dan sonra açıklayabilir" dedi.
"Kurt Kapanı-19" başladı!"Kurt Kapanı-19" başladı!İstanbul'da, 180 noktada 2 bin 400 polisin katılımıyla "Kurt Kapanı-19" operasyonu yapılıyor.
Ağrı'dan sevindirici haber!Ağrı'dan sevindirici haber!Ağrı Valiliği, Doğubayazıt ilçesinde 25 Haziran Pazartesi günü akşam saatlerinde otomobile zorla bindirilerek kaçırılan S.E.'nin bulunduğunu açıkladı.
İşkenceci koca ifadesiyle kan dondurduİşkenceci koca ifadesiyle kan dondurduMersin'de geçtiğimiz yıl kaldığı yarı açık cezaevinden izinli çıkıp 10 yıllık karısını 8 yaşındaki çocuğunun önünde elini ve ayaklarını bağlayarak işkence yaptığı iddia edilen tutuklu koca, ilk duruşmasında ifadesiyle kan dondurdu.
Soylu'dan valilere CHP talimatı!Soylu'dan valilere CHP talimatı!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; ' CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit." dedi.
Kayıp Eylül'le ilgili validen kritik açıklamaKayıp Eylül'le ilgili validen kritik açıklamaAnkara Valisi Ercan Topaca, Polatlı'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile ilgili olarak açıkolamalarda bulundu.
  • Bakkalı infaz eden PKK'lılara yönelik operasyon28 Haziran 2018 Perşembe 13:38
  • Dehşet! İki güreşçiyi nasıl vurduğunu anlattı...28 Haziran 2018 Perşembe 13:18
  • Rus komutanın mezarının bulunduğu arsa ile ilgili flaş gelişme28 Haziran 2018 Perşembe 12:52
  • Ankaralılar isyan etmişti... 'Kumbara' yakalandı28 Haziran 2018 Perşembe 12:22
  • Bağımlılık panelinde şok görüntü!28 Haziran 2018 Perşembe 11:20
  • Patates fiyatı ile ilgili önemli gelişme28 Haziran 2018 Perşembe 10:38
  • 28 ilde operasyon! 57 rütbeli asker gözaltında28 Haziran 2018 Perşembe 10:36
  • 'Magandalara' karşı her düğünde bir polis görev yapacak28 Haziran 2018 Perşembe 10:06
  • Ağrı'da kalleş infaz! İşte o not28 Haziran 2018 Perşembe 09:51
  • 11 yaşında dehşeti anlattı, anne şikayetçi olmadı... Kayyım atanacak!28 Haziran 2018 Perşembe 09:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri