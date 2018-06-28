Ağrı'dan sevindirici haber!

Ağrı’da bayramın birinci günü kaybolan Leyla’dan haber alınamazken, Doğubayazıt ilçesinde de 15 yaşında çocuktan 3 gündür haber alınamıyordu. Ailesi ile husumeti bulunan şahıslar tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı.

Ağrı’da Leyla’yı ararken kötü bir haberde Doğubayazıt ilçesinden geldi. Alınan bilgilere göre, 25 Haziran Pazartesi günü ilçede ikamet eden 15 yaşındaki S.E Büyük Ağrı Caddesi İnzibat Köprüsü mevkiinde kimliği belirsiz kişi ve kişilerce plakası olmayan bir araca bindirilerek zorla kaçırıldı. İhbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvurarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlçede arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

SERHAT BULUNDU

Ağrı Valiliği, Doğubayazıt ilçesinde 25 Haziran Pazartesi günü akşam saatlerinde otomobile zorla bindirilerek kaçırılan S.E.'nin bulunduğunu açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen 15 yaşındaki bir çocuğun kaçırılması olayı ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan titiz çalışmalar neticesinde; çocuk şahsın ailesi ile husumeti bulunan şahıslar tarafından kaçırıldığı anlaşılmış ve tutulduğu adres tespit edilmiştir. Adrese yapılan operasyonda çocuk şahıs kurtarılmıştır. Olaya karıştığı tespit edilen 5 şahıstan 4'ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.