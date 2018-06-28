28 Haziran 2018 Perşembe15 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:27Güneş 05:27Öğle 13:13İkindi 17:12Akşam 20:47Yatsı 22:38
    • 33°C Adana
    • 39°C Adıyaman
    • 28°C Afyon
    • 30°C Ağrı
    • 38°C Amasya
    • 33°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 29°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 96.253 0.31
  • Altın: 185,266 -0.39
  • Dolar: 4,5954 -0.54
  • Euro: 5,3251 -0.50

Ağrı'dan sevindirici haber!

»
Ağrı'dan sevindirici haber!
Ağrı Valiliği, Doğubayazıt ilçesinde 25 Haziran Pazartesi günü akşam saatlerinde otomobile zorla bindirilerek kaçırılan S.E.'nin bulunduğunu açıkladı.
Ağrı'dan sevindirici haber! Ağrı'dan sevindirici haber! Ağrı'dan sevindirici haber!

 

Ağrı’da bayramın birinci günü kaybolan Leyla’dan haber alınamazken, Doğubayazıt ilçesinde de 15 yaşında çocuktan 3 gündür haber alınamıyordu. Ailesi ile husumeti bulunan şahıslar tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı.

Ağrı’da Leyla’yı ararken kötü bir haberde Doğubayazıt ilçesinden geldi. Alınan bilgilere göre, 25 Haziran Pazartesi günü ilçede ikamet eden 15 yaşındaki S.E Büyük Ağrı Caddesi İnzibat Köprüsü mevkiinde kimliği belirsiz kişi ve kişilerce plakası olmayan bir araca bindirilerek zorla kaçırıldı. İhbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvurarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlçede arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

SERHAT BULUNDU

Ağrı Valiliği, Doğubayazıt ilçesinde 25 Haziran Pazartesi günü akşam saatlerinde otomobile zorla bindirilerek kaçırılan S.E.'nin bulunduğunu açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen 15 yaşındaki bir çocuğun kaçırılması olayı ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan titiz çalışmalar neticesinde; çocuk şahsın ailesi ile husumeti bulunan şahıslar tarafından kaçırıldığı anlaşılmış ve tutulduğu adres tespit edilmiştir. Adrese yapılan operasyonda çocuk şahıs kurtarılmıştır. Olaya karıştığı tespit edilen 5 şahıstan 4'ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yeni kabine için tarih belli oldu!Yeni kabine için tarih belli oldu!Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Erdoğan yeni kabineyi 8 Temmuz'dan sonra açıklayabilir" dedi.
"Kurt Kapanı-19" başladı!"Kurt Kapanı-19" başladı!İstanbul'da, 180 noktada 2 bin 400 polisin katılımıyla "Kurt Kapanı-19" operasyonu yapılıyor.
Ağrı'dan sevindirici haber!Ağrı'dan sevindirici haber!Ağrı Valiliği, Doğubayazıt ilçesinde 25 Haziran Pazartesi günü akşam saatlerinde otomobile zorla bindirilerek kaçırılan S.E.'nin bulunduğunu açıkladı.
İşkenceci koca ifadesiyle kan dondurduİşkenceci koca ifadesiyle kan dondurduMersin'de geçtiğimiz yıl kaldığı yarı açık cezaevinden izinli çıkıp 10 yıllık karısını 8 yaşındaki çocuğunun önünde elini ve ayaklarını bağlayarak işkence yaptığı iddia edilen tutuklu koca, ilk duruşmasında ifadesiyle kan dondurdu.
Soylu'dan valilere CHP talimatı!Soylu'dan valilere CHP talimatı!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; ' CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit." dedi.
Kayıp Eylül'le ilgili validen kritik açıklamaKayıp Eylül'le ilgili validen kritik açıklamaAnkara Valisi Ercan Topaca, Polatlı'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile ilgili olarak açıkolamalarda bulundu.
  • Bakkalı infaz eden PKK'lılara yönelik operasyon28 Haziran 2018 Perşembe 13:38
  • Dehşet! İki güreşçiyi nasıl vurduğunu anlattı...28 Haziran 2018 Perşembe 13:18
  • Rus komutanın mezarının bulunduğu arsa ile ilgili flaş gelişme28 Haziran 2018 Perşembe 12:52
  • Ankaralılar isyan etmişti... 'Kumbara' yakalandı28 Haziran 2018 Perşembe 12:22
  • Bağımlılık panelinde şok görüntü!28 Haziran 2018 Perşembe 11:20
  • Patates fiyatı ile ilgili önemli gelişme28 Haziran 2018 Perşembe 10:38
  • 28 ilde operasyon! 57 rütbeli asker gözaltında28 Haziran 2018 Perşembe 10:36
  • 'Magandalara' karşı her düğünde bir polis görev yapacak28 Haziran 2018 Perşembe 10:06
  • Ağrı'da kalleş infaz! İşte o not28 Haziran 2018 Perşembe 09:51
  • 11 yaşında dehşeti anlattı, anne şikayetçi olmadı... Kayyım atanacak!28 Haziran 2018 Perşembe 09:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri