ABD'de gazete binasına saldırı!

ABD'nin Maryland eyâletinin Annapolis kentinde gazete binasına silahlı saldırı düzenlendi. İlk gelen bilgilere göre saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

ABD'nin Maryland eyaletinde yerel bir gazeteye bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıda ölü ve yaralının olduğu ve şüphelinin yakalandığı bildirildi. Amerikan medyası en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

ABD'de başkent Washington'a 1 saatlik mesafede yer alan Annapolis kentinde Capital Gazette adlı yerel gazetede silahlı saldırı meydana geldi.

Maryland Valisi Larry Hogan, saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğunu açıkladı, ancak soruşturma henüz başladığı için ölü sayısını şu aşamada ifade etmeyeceklerini bildirdi.

Polis yetkilisi Steve Schuh da, saldırgan olduğu düşünülen bir şüphelinin gözaltında olduğunu, bu kişinin sorgulandığını ve başka bir saldırgan olmadığını bildirdi. Schuh, saldırı ile ilgili ihbarın alınmasından itibaren yaklaşık 1 dakika içinde güvenlik görevlilerinin saldırı yerine ulaşıp olaya müdahale ettiklerini kaydetti.

EN AZ 5 ÖLÜ

Yetkililer ölü sayısını açıklamazken, Amerikan medyasına konuşan ve ismi açıklanmayan polis yetkilileri, gazete binasına giren silahlı saldırganın en az 5 kişiyi öldürdüğünü ifade etti.

Haberlere yansıyan iddialarda gazetenin haber odasına giren saldırganın haber editörü de dahil olmak üzere çok sayıda gazete çalışanını hedef aldığı belirtildi.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıyla ilgili bilgi aldığını ve kurbanların yakınlarına üzüntülerini ilettiğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump da, "Annapolis'teki silahlı saldırıyla ilgili bilgi aldım. Dualarım ve düşüncelerim kurbanla ve onların aileleri ile. Olaya ilk müdahaleyi yapan yetkililere de teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.