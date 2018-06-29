29 Haziran 2018 Cuma15 Şevval 1439
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CHP'den Soylu'ya tehdit dolu cevap!

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CHP'den Soylu'ya tehdit dolu cevap!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, şehit cenazelerine CHP il başkanlarının alınmaması talimatı üzerine CHP'den tehdit dolu bir açıklama geldi.
CHP'den Soylu'ya tehdit dolu cevap! CHP'den Soylu'ya tehdit dolu cevap! CHP'den Soylu'ya tehdit dolu cevap!

 

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

TEHDİT ETTİLER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'şehit asker cenazelerinde CHP il başkanlarının hayatını kaybeden protokole alınmaması' talimatı vermesine CHP'den tehdit dolu bir cevap geldi.

"ŞEHİT CENAZELERİNE KATILACAĞIZ, OLAY ÇIKARSA SORUMLUSU SOYLU VE İKTİDARDIR"

Şehit cenazelerinde olay çıkartma imasında bulunulan bildiride ''Şehit cenazeleri olması durumunda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tam kadro halinde orada, şehitlerimizin huzurunda olacaktır. Hiçkimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkan veren iktidarındır'' denildi.

CHP-HDP İŞBİRLİĞİ

24 Haziran seçimlerinde CHP ve HDP örtülü bir işbirliğine gitmiş, CHP'lilerin oylarıyla HDP barajı aşmıştı. Hatta, bazı bölgelerde CHP teşkilatlarının partililere, HDP'ye oy atılması yönünde çağrılarda bulunduğu iddiaları gündeme gelmişti.

HDP'YE DESTEK VERDİKLERİNİ İTİRAF ETTİLER

Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu da yaptığı açıklamada, CHP'nin HDP'yi Meclis'e sokarak, AK Parti'nin vekil sayısını azalttıklarını üstü kapalı olarak ifade etmiş, bunu bir başarı olarak tanımlamıştı.

Öte yandan, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da dün yaptığı açıklamada, İzmir'deki aydın kesimin yüzde 2'sinin HDP'ye oy verdiğini açıklamıştı.

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