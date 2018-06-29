29 Haziran 2018 Cuma15 Şevval 1439
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Süleyman amca içini döktü!

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Süleyman amca içini döktü!
Seçim öncesi röportajıyla gündeme gelen Çakır, AK Parti'nin hizmetlerini anlatmamanın ihanet olduğunu belirterek, 'Bu hizmetler niye 2002 yılından önce olmadı, ağlayasım geliyor' dedi.
Süleyman amca içini döktü! Süleyman amca içini döktü! Süleyman amca içini döktü!

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destek röportajında yöresel şiveyle söylediği "Laiklik elden gidiyor" sözüyle sosyal medyada gündeme gelen, Süleyman Çakır, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

SİNOPLU, ÜSKÜDAR'DA YAŞIYOR

Sinoplu olduğunu ve Üsküdar'da ailesiyle yaşadığını anlatan Çakır, seçimden önce verdiği röportajda, ülkede geçmişte yaşanan sorunları, zulüm günlerini, vatandaşların öğrenmesi için dile getirmek istediğini söyledi.

"BU İKTİDARIN YAPTIĞI HİZMETLERİ GÖRMEMEK İHANET OLUR"

İstanbul'da suların akmadığı, çöplerin toplanmadığı, hastanelerde uzun kuyrukların olduğu günleri yaşadığını anlatan Çakır, şunları aktardı:

"Ülkedeki bu hizmetleri görünce eskileri anlatmamak elde değil. Bugün bakıyorsunuz, ambulans evlere geliyor. Her hastaneye gidiyorsun. SSK, devlet ve askeri hastanelere gidebiliyorsun. Her şey kolaylaştı. Bu iktidarın yaptığı hizmetleri görmemek, ihanettir, aleyhinde konuşan vatan hainidir, başka izahı olmaz. Türkiye'de bu millete hizmeti göremeyene ne nedir? Babamın oğlu olsa vatan hainidir.

"SULAR 2 GÜN AKAR, 4 GÜN AKMAZDI, O DA BULANIK AKARDI"

'Vatandaşa niye istemiyorsun, bana izah et.' diye soruyorum. 16 yıldır daha sularım 2 saat kesilmedi. 2000 öncesi 4 gün akmazdı, 2 gün akardı. O da bulanık suydu. Çöpler bir ay toplanmadı, hastanede kuyruklar... Hastaneler sinek yuvasıydı, pislikten geçilmezdi, şimdi gidiyorum, pırıl pırıl."

"EŞİMİ TÜRBANLI DİYE İÇERİ ALMADILAR"

Süleyman Çakır, 2000 öncesi GATA'nın bir hastanesine yaptığı ziyareti şu sözlerle anlattı:

"Beni hastaneden içeri almadılar. Eşimi de türbanlı diye dışarıda bıraktılar. O zaman tesettürlü, takkeli içeri almıyorlardı. Gittim hastamı zorla ziyaret edebildim. Şimdi herkes her hakka sahip, serbest, ilacını, muayenesini alıyor. Açık, kapalı, takkeli bir sorun yok.

"AĞLAYASIM GELİYOR"

Bunları söylememek, AK Parti'nin yaptığı hizmetleri anlatmamak ihanet olur. Bu hizmetler niye 2002 yılından önce olmadı, ağlayasım geliyor.

"EŞARPLA, TAKKEYLE UĞRAŞACAKLARINA SİLAH, TEKNOLOJİ YAPSALARDI YA!"

16 yıllık bu iktidar gibi hizmet veren bir iktidar olsaydı, Türkiye nerelerde olurdu... Şöyle defteri elinize alın. Seçimlerde böyle bir iktidar gelseydi, Türkiye nerelerde olurdu. 2000 öncesi bu hainler ne yaptı? Hiçbir şey yapmadılar. Millete de bir korku saldılar. Amerika'nın silahı çok, bizi mahveder. Şimdi soruyorum o hainlere eşarpla uğraşacağınıza, milleti ayrıştıracağınıza, takkeyle uğraşacağınıza, silah, teknoloji yapsaydınız, Amerika bizden korksa olmaz mıydı? Türkiye'nin teknolojisi çok, ülke çok ilerlemiş, bizi mahveder deseydiniz ya? Yazık olsun o 1970 yıllarındaki hainlere..."

"ERDOĞAN BATI'YA 'TÜRKİYE'Yİ YÖNETEMEZSİNİZ' MESAJINI VERİYOR"

Çakar, 2000 yılından önceki iktidarların Batı'nın emrinde olduğunu, şimdi ise Batılı ülkelerin Türkiye'den korktuğunu dile getiren Çakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı'ya "Türkiye'yi yönetemezsiniz" mesajını verdiğini ifade etti.

"TÜRKİYE, TÜRKİYE'NİN DOSTLARI, MAZLUMLAR, İSLAM ALEMİ KAZANDI"

Süleyman Çakır, 24 Haziran seçim sonuçlarının çok olumlu olduğunu belirterek, "Türkiye, Türkiye'nin dostları, mazlumlar, İslam alemi kazandı. Türkiye'nin ilerlemesine hainlik yapanlar da kahroldu, perişan oldu." değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN GÜL'ÜN KENDİSİ HAKKINDAKİ SÖZLERİ

Adalet Bakanı Gül'ün, "Sen bu ülkenin asil ama horlanmış gerçek sahibi, her seferinde iradenle nasıl da güzelleştiriyorsun her şeyi." mesajını paylaşmasına ilişkin Çakır, "Sayın Bakanımız, çok güzel yerinde söylemiş." dedi.

"BİZİM SÖYLEDİKLERİMİZ DARBECİ KAFALARA TERS DÜŞER"

Darbeci zihniyet taşıyan kişilerin söylediklerini eleştirdiğini anlatan Çakır, şunları söyledi:

"Darbeci kafalara bizim söylediklerimiz ters düşer, herkes algılayamaz.Adnan Menderes 'vatana hizmet ediyor.' diye asıldı. Rahmetli Erbakan'ın, 4-5 sefer siyasi iktidarını elinden aldılar, partisini kapattılar. O da hizmet verecekti.

"MİLLET OYUNLARINI BOZDU"

Şimdi gelelim AK Parti'ye... Hizmet verdiğinden dolayı 16 yıldır AK Parti'ye tuzaklar kuruldu. Batı kafasında olan, Türkiye'nin içindeki hainler AK Parti'yi istemiyor. Hala oyun bu. Oyun bitmez, bu AK Parti'yi yıkma peşindeler. Bu sefer ki ittifak, 'memleket, bayrak, memlekete hizmet, halkın derdiyle dertleşelim, halka hizmet verelim' derdi değildi, 'AK Parti'yi nasıl yıkarız, AK Parti'yi bu milletin başından nasıl indiririz' bütün gayret buydu. Bunun üzerine kuruldu AK Parti'nin karşısındaki bu ittifaklar. Millet, AK Parti'yi yıkma ittifakını, oyunları bozdu."

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