29 Haziran 2018 Cuma15 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:28Güneş 05:28Öğle 13:14İkindi 17:12Akşam 20:47Yatsı 22:38
    • 21°C Adana
    • 20°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 96.227 0.28
  • Altın: 185,232 -0.41
  • Dolar: 4,5916 -0.62
  • Euro: 5,3181 -0.63

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce ve İBB açıklaması

»
Telefonla bağlandığı canlı yayında Muaharrem İnce'nin İBB'ye aday gösterilip gösterilmeyeceği sorusuna Kılıçdaroğlu net bir cevap vermedi, adayları özel bir çalışmayla belirleyeceklerini söyledi.
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce ve İBB açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce ve İBB açıklaması Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce ve İBB açıklaması Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce ve İBB açıklaması

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk'te canlı yayına telefonla bağlanarak soruları yanıtladı.

MUHARREM İNCE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NAADAY YAPILACAK MI?

Son günlerde Muharrem İnce'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterileceği iddialarıyla ilgili soruya Kılıçdaroğlu net bir cevap vermedi.

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

"ADAYLARI BELİRLERKEN ÖZEL BİR ÇALIŞMA YAPACAĞIZ"

Bu konuda bir yorum yapmak doğru değil. Bugünden görüş açıklamak da doğru değil. Çünkü yerel seçimlerde Milletvekili seçimlerinde yapıldığı gibi özel çalışma yapmak gerekiyor. Adaylar ancak o özel çalışmalardan sonra belirlenebilir. Bugünden adayımız şu olacaktır ya da bu olacaktır diye bir düzenleme doğru değil.

"YEREL SEÇİMLERDE ÇOK İYİ BİR SONUÇ ALACAĞIZ"

Ama şunu yapacağız. YSK'nın yerel seçimlerle ilgili takvimini beklemeden adaylarımızı erken açıklayacağız ve adaylarımız çalışmaya başlayacaklar. Yerel seçimlerde aday çok önemli, aday profili çok önemli. Dolayısıyla biz yerel seçimlerde çok daha iyi sonuç alacağız. Bugün ortaya çıkan tablo bizim yerel seçimlerde daha iyi sonuç alacağımızı gösteren bir tablo.

"KİMSE BİZE BAŞARISIZ DİYEMEZ"

Parlamentoda siyasal parti çeşitliliğini sağlamak açısından kimse bize başarısız diyemez. AK Parti'nin parlamentoda tek başına çoğunluğu sağlayamamasını sağlamak açısından da kimse bize başarısız diyemez. Güçlü bir Cumhurbaşkanı adayı çıkardık ve bu Cumhurbaşkanı adayımız diğer adayların gösterdiği çabadan çok daha fazla çaba gösterdi. Bu alanda da kimse bize başarısız diyemez.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce ve İBB açıklamasıKılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce ve İBB açıklamasıTelefonla bağlandığı canlı yayında Muaharrem İnce'nin İBB'ye aday gösterilip gösterilmeyeceği sorusuna Kılıçdaroğlu net bir cevap vermedi, adayları özel bir çalışmayla belirleyeceklerini söyledi.
Süleyman amca içini döktü!Süleyman amca içini döktü!Seçim öncesi röportajıyla gündeme gelen Çakır, AK Parti'nin hizmetlerini anlatmamanın ihanet olduğunu belirterek, 'Bu hizmetler niye 2002 yılından önce olmadı, ağlayasım geliyor' dedi.
Gri listedeki terörist öldürüldü!Gri listedeki terörist öldürüldü!Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda, aranan teröristler listesinde gri kategoride yer alan Ahmet Taşçı ve 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Eren Erdem gözaltına alındıEren Erdem gözaltına alındıİstanbul CHP eski Milletvekili Eren Erdem Twitter hesabından gözaltına alındığını duyurdu.
CHP'den Soylu'ya tehdit dolu cevap!CHP'den Soylu'ya tehdit dolu cevap!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, şehit cenazelerine CHP il başkanlarının alınmaması talimatı üzerine CHP'den tehdit dolu bir açıklama geldi.
HDP'li vekilden dalga geçer gibi Öcalan çıkışı!HDP'li vekilden dalga geçer gibi Öcalan çıkışı!CHP'nin oylarıyla barajı aşan HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, terör örgütü PKK'nın elebaşı için Meclis'te özgürlük talebinde bulunacaklarını açıkladı.
  • Yeni kabine için tarih belli oldu!28 Haziran 2018 Perşembe 15:21
  • "Kurt Kapanı-19" başladı!28 Haziran 2018 Perşembe 14:54
  • Ağrı'dan sevindirici haber!28 Haziran 2018 Perşembe 14:30
  • İşkenceci koca ifadesiyle kan dondurdu28 Haziran 2018 Perşembe 14:19
  • Soylu'dan valilere CHP talimatı!28 Haziran 2018 Perşembe 13:45
  • Kayıp Eylül'le ilgili validen kritik açıklama28 Haziran 2018 Perşembe 13:39
  • Bakkalı infaz eden PKK'lılara yönelik operasyon28 Haziran 2018 Perşembe 13:38
  • Dehşet! İki güreşçiyi nasıl vurduğunu anlattı...28 Haziran 2018 Perşembe 13:18
  • Rus komutanın mezarının bulunduğu arsa ile ilgili flaş gelişme28 Haziran 2018 Perşembe 12:52
  • Ankaralılar isyan etmişti... 'Kumbara' yakalandı28 Haziran 2018 Perşembe 12:22
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri