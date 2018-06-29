29 Haziran 2018 Cuma16 Şevval 1439
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AB'den Türkiye'ye ikinci 3 milyar avro onayı

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AB'den Türkiye'ye ikinci 3 milyar avro onayı
Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin serbest bırakılmasına karar verdi.
AB'den Türkiye'ye ikinci 3 milyar avro onayı AB'den Türkiye'ye ikinci 3 milyar avro onayı AB'den Türkiye'ye ikinci 3 milyar avro onayı

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi kapsamında dün akşam İtalya'nın engeli nedeniyle sonuçlarda anlaşma sağlayamayan liderler, sabah yayımladıkları sonuç bildirgesinde AB Afrika Fonu'na da 500 milyon avro transfer etme kararı aldıklarını duyurdu.

İtalya, Türkiye'ye ikinci 3 milyar avronun aktarılmasına yönelik engeli kaldırmak için AB Afrika Fonu'na takviye yapılmasını şart koşuyordu.

AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nde, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin serbest bırakılması kararı yer aldı.

Dün akşam İtalya, AB Liderler Zirvesi'nde alınacak tüm kararları bloke ederek, 28 üye ülkenin ortak yayımlayacağı sonuç bildirgesine "geçici" olarak engel olmuştu.

AA

 

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