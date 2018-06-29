29 Haziran 2018 Cuma16 Şevval 1439
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Suriyeli Maya protez tedavisi için İstanbul'da

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Babasının PVC boru ve konserve kutusundan yaptığı "ayaklarıyla" hayata tutunan Suriyeli engelli kız çocuğu Maya Meri, Türk Kızılayı tarafından, kendisi gibi engelli babasıyla tedavi için İstanbul'a getirildi.
Suriyeli Maya protez tedavisi için İstanbul'da
Suriyeli Maya protez tedavisi için İstanbul'da Suriyeli Maya protez tedavisi için İstanbul'da Suriyeli Maya protez tedavisi için İstanbul'da

Doğarken bacaklarının dizden altını kaybeden, babasının PVC boru ve konserve kutusundan yaptığı "ayaklarıyla" hayata tutunan, okula çamur ve toz içinde sürünmeden protez ayaklarıyla gideceği günü hayal eden Suriyeli Maya Meri, Türk Kızılayı tarafından tedavisi için İstanbul'a getirildi.

Maya ve ailesi, Beşşar Esed rejiminin saldırılarından kaçarak, Halep'in güney kırsalından İdlib'deki bir kampa sığındı. Türkiye sınırına yakın Ser Ceble kampında barınan küçük Maya ve ailesi, yardım kuruluşlarının dağıttığı çadırda yaşıyor. Yıpranmış çadırın uçmasını engellemek için etrafına büyük taşlar dizen Meri ailesi, günlerini toz ve çamur içinde geçiriyor. Maya, çadırlarından 300 metre ilerideki okula, babasının PVC borular ve konserve teneke kutulardan yaptığı "ayaklarla" gidiyor. Küçük Maya canı yandığı için okul yolunda bazen de sürünüyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Suriyeli Maya'nın bu durumuna ilişkin haberinin ardından Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık harekete geçti.

Protez uzmanı Mehmet Zeki Çulcu'nun tedavilerini üstlenmesinin ardından Maya ve babası, Türk Kızılayı tarafından İstanbul'a getirildi.

Baba Ali Meri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının hareket edemediği için hayatının zorlaştığını görmekten mutsuz olduğunu söyledi.

Bu duruma çözüm üretmeye çalıştığını anlatan baba, savaş nedeniyle Suriye'de protez tedavisinin mümkün olmadığını, imkansızlıklar nedeniyle plastik boru ve konserve kutusundan protez yapma fikrinin aklına geldiğini dile getirdi.

Kendisi de doğuştan bacakları olmadığı için yürüme engelli olan Ali Meri, "Kızım birilerinin yardımı olmadan bir şey yapamıyor. Bu durum beni çok mutsuz ediyor. Onu kimseye muhtaç olmadan okula giderken, ihtiyaçlarını giderirken görmek istiyorum." dedi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık'ın çabalarıyla Türkiye'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten baba, Türk halkına duyarlılığı için müteşekkir olduğunu ifade etti.

"Maya simge bir çocuk oldu"
Maya ve babasının protez tedavilerini üstlenen protez uzmanı Mehmet Zeki Çulcu, küçük kızın yaşadığı dramı AA'nın haberini sosyal medyadan görünce öğrendiğini belirterek, "Her ne kadar Maya doğumsal problemli bir kızımız olsa da benzer durumda, bu savaşın ortaya çıkardığı parçalanmış hayatlara bir örnek. Maya gerçekten bayrak bir çocuk oldu, simge bir çocuk oldu. Bunun gibi çokça çocuğumuz var." diye konuştu.

Çulcu, Suriye'de binlerce insanın savaş nedeniyle proteze muhtaç olduğunu ve bu ülkeye yardım eden Batılı sivil toplum kuruluşlarının gıda yardımından öteye geçmediklerini aktardı.

Üç ay sonra Maya'yı yeni protezleri ile yürütmeyi planladıklarını vurgulayan Çulcu, şunları söyledi:

"Önce deneme soketi yapılacak, arkasından ayakta durma, denge çalışması olacak. Bir müddet sonra protezin boyunu uzatıp diz eklemi ekleyeceğiz sistemine. Daha sonra diz ekleminin altında boyunu uzatacak bir parça daha. Ayak bölümünde kendi kullanacağı özel ayağı yerleştireceğiz. Önce birkaç adım dengeden sonra ileri, geri... Sonra paralel barda yürüme, rehabilitasyon güçlendirme çalışması yapılacak."

Baba Ali Meri'nin de tedavisini üstlendiklerini anlatan Çulcu, "Ali Meri'nin tedavisi biraz daha uzun sürecek. Beş ay sonra onu da protezleri ile kimsenin yardımı olmadan ayağa kaldırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Baba ve kızının tedavilerinin ardından hayatlarına Türkiye'de devam etmelerinin daha doğru olduğunu söyleyen Çulcu, "Uyguladığımız protezler ömürlük şeyler değil. Özellikle gelişme çağı çocuklarında sık sık müdahale edilmesi gereken şeyler olacak. Yani biz bu ailenin hayatına gerçekten dokunmak istiyorsak Türkiye'nin içerisinde yaşamlarının bir şekilde desteklememiz gerek." ifadelerini kullandı.

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AA

 

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