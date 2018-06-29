29 Haziran 2018 Cuma16 Şevval 1439
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AB'nin kararına hükümetten ilk yorum

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AB'nin kararına hükümetten ilk yorum
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'den Türkiye'ye gelen Suriyeli mülteciler için 3 milyar Euro'nun gecikmeli geldiğini, son dönemlerde sürecin hızlandığını belirtti.
AB'nin kararına hükümetten ilk yorum AB'nin kararına hükümetten ilk yorum AB'nin kararına hükümetten ilk yorum

 

Katıldığı canlı yayında gündeme dair soruları cevaplandıran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin,"Cumhurbaşkanımız için beklediğimiz bir sonuçtu. Cumhurbaşkanımızın ilk turda seçileceğini biliyorduk. AK Parti olarak beklentinin altında kaldık ama birinci olduk. Muhalefetin seçim sonuçlarını kabul etmesi Türkiye'deki demokrasi için önemli."ifadelerini kullandı.

3 MİLYAR EURO'NUN ONAYI ÇIKTI

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

 "AB ile göç anlaşmasını imzaladığımız zaman 3+3 milyar Euro taahhüdü vardı, göçmenlere harcamak için. İlk 3 milyar Euro 2016 sonu itibariyle aktarılacaktı. Fakat AB’nin bürokrasisi ve prosedürleri bunu geciktirdi. Son zamanlarda hızlandırdığını görüyoruz. Diğer taraftan Türkiye olarak biz de Suriyeli mültecilere yönelik projelere de hız vermemiz gerekiyor ki bir eşgüdüm var. Şimdi 2018 yılı sonuna kadar vermeyi taahhüt ettikleri 3 milyar euronun onayı çıktı. Umarım ilk dilimdeki bürokrasiden ders alınır, bu sefer daha hızlı şekilde uygulama olur. Paralar aktarılır ve Suriyeli mültecilere proje olarak döner. AB’nin bu anlamda sözünü tutması önemli. Ama daha hızlı davranması gerektiğini de AB’ye hatırlatıyoruz.

Esas göçmenlerin geldiği ülkede bunu durdurmak lazım. İşsizlik mi var, terör mü var, kıtlık mı var, açlık mı var başka sebep de olabilir. Dolayısıyla bu göçmenlerin terk ettiği ülkelerde bu sorunları çözmek önemli. Afrika ülkelerinden bu Kuzey Afrika ülkelerine göçmen geldikten sonra istediğiniz kadar para yardımı yapın onları durduramazsın. Bu kadar insan hayatını riske ederek, Avrupa ülkelerine gelmeye çalışıyorsa bunu sadece o ülkelere para vererek durduramazsınız. İşi kökünde çözmek lazım. Bakınız şimdi açıklandı resmi rakamlar. 2017 yılında Türkiye’nin yaptığı insani yardım ve kalkınma yardım miktarı 8 milyar dolar. Tüm AB kurumlarının yaptığı yardım ise 2,5 milyar doların altında."

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