29 Haziran 2018 Cuma16 Şevval 1439
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ABD diken üstünde!

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ABD diken üstünde!
ABD'li Kongre üyesi Steve King, yapılan yeni bir kamuoyu yoklamasını değerlendirdi.
ABD diken üstünde! ABD diken üstünde! ABD diken üstünde!

 

ABD'li Kongre üyesi Steve King attığı tweette, protestocuların Portland'daki ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) bürosunun işgali ve göçmen karşıtlığının, ABD'yi başka bir iç savaşa götürdüğünü belirtti.

"5 YIL İÇİNDE İÇ SAVAŞ ÇIKACAK"

Yapılan ankette, ABD'lilerin %31'i önümüzdeki beş yıl içerisinde ikinci bir iç savaşın muhtemel olduğu görüşünde.

ANKETİN DETAYLARI

İnternet ve telefon üzerinden yapılan ankette, %31 iç savaşı muhtemel görürken, %11 bunun çok olası olduğu görüşünde. Katılımcıların %29'u bunu muhtemel görmezken, ankete katılanların %59'u Trump'ın göçmen karşıtı politikalarının şiddete yol açacağından endişeli.

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