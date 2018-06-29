Çiftlik Bank'ın tosunundan haber yok, eski görüntü var

Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın'ın yakalanmasıyla ilgili henüz bir haber olmazken, eşi Sıla Aydın ile Bursa’da yaptığı nişandan yeni görüntüler ortaya çıktı. Nişanda kendisine takılan altınlar da vurgun kasasına girmiş...

Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın'ın yakalanmasıyla ilgili henüz bir haber olmazken, eşi Sıla Aydın ile Bursa’da yaptığı nişandan yeni görüntüler ortaya çıktı. Nişanda kendisine takılan altınlar da vurgun kasasına girmiş...

Takvim'in haberine göre, Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın, inektavuk dedi. Milletin doğal duygularıyla oynayıp paralarını cebine indirdi. Bu sırada birlikte olduğu Sıla Aydın ile Bursa’daki lüks bir mekanda nişan töreni gerçekleştirdi. Kendisine takılan altınlar da vurgun kasasına girdi!.

Mehmet Aydın (28), son yılların en azılı dolandırıcısı olarak hafızalara kazındı. "Çiftlik Bank" oyunuyla insanları kandırdı. Yüksek kar vaadiyle binlerce kişiden para topladı. 1.1 milyar liralık vurgun yaptı. Topladığı paralarla yurt dışına kaçtı. Kimine göre Brezilya'da kimine göre Uruguay'daydı. Firari hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Mehmet Aydın her yerde aranırken, Türkiye'deki soruşturmada da önemli bir gelişme yaşandı.

KULÜBÜ KAPATTI

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Mehmet Aydın'ın nişan töreni vardı. Şimdilerde boşanma aşamasında olduğu eşi Sıla Aydın ile el ele olduğu görüntülerin Bursa'daki lüks bir mekanda çekildiği açıklandı. Nişanlısıyla mekana giren Aydın, aile büyükleriyle bir arada kameralara yansıdı. 26 Mart 2017'de çekilen görüntülerin Çiftlik Bank'ın faal bir şekilde para topladığı döneme denk geldiği saptandı.

Aydın'ın nişan töreninden sonra Bursa'nın ünlü gece kulüplerinden birini kapatarak nişanlısı ve arkadaşlarıyla sabaha kadar eğlendiği anlaşıldı. Bu arada Aydın'ın eşi Sıla Aydın, soruşturma kapsamında tutuklanıp yaklaşık 3 ay tutuklu kaldıktan sonra haziran ayı başında serbest bırakılmıştı. Aydın daha önce eşine boşanma davası açtı. Ayrıca maddi ve manevi olarak 1 milyon tazminat istediğini açıkladı.

31 TEMMUZ 2016'DA BAŞLADI

Ççiftlik BANK organizasyonu 31 Temmuz 2016'dan itibaren katılımcılardan para toplamaya başladı. İlk yatan para 4 bin liraydı. Devam eden süreçte katılımcı sayısı ve yatırılan para miktarı giderek artmaya başladı. 2 Eylül 2016'de kurulan şirket ile birlikte sistem kurumsal bir hale dönüştürüldü. Kısa sürede milyonlarca lira toplandı. Kıbrıs'ta da ayrı bir şirket kuruldu. Paraların bir kısmı düzenli olarak oraya aktarıldı. Soruşturma devam ediyor..

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