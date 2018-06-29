BAE’den Mısır’daki darbeci Sisi’ye şok bir mesaj geldi. Arap Emirliklerinin önemli akademisyen ve yazarlarından biri olan Abdulhalil Abdullah, Sisi için “dilenci” ifadesini kullandı.

3 Temmuz 2013’te Mısır’da darbe oldu.

Darbenin başındaki isim genelkurmay başkanı Sisi’ydi.

Arkasındaki güç ise Birleşik Arap Emirlikleri.

Sisi darbeden sonra katliam da yaptı. BAE’yle birlikte hareket eden Batı tüm bu olup bitene sessiz kaldı. Hatta darbeye “ihtilal” denildi, Sisi meşru Cumhurbaşkanı ilan edildi.

Sisi 2015’te darbeci ekibiyle konuşurken, Arap Emirlikleri başta olmak üzere Körfez ülkelerinden para istiyordu. Tek tek liste yapmıştı, her ülkenin vereceği parayı hesap ediyor, “şundan şu kadar bundan bu kadar alacağız”diyordu.

Yanındaki arkadaşı “bu kadar parayı verirler mi” diye sorduğunda ise denizde kum bunlarda para anlamında “Krallardaki para pirinç gibi”diyordu.

Birleşik Arap Emirlikleri o para desteğini hala sağlıyor.

Ama sağlarken Sisi’yi de yerden yere vuruyor.

Sisi’nin kendilerinden izinsiz adım atmasına bile izin verilmiyor.

Mısır’daki darbeci Sisi ile darbenin finansörü BAE arasındaki ilişkinin son geldiği noktayla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

Körfez Araplarının tanınmış akademisyen ve yazarlarından biri Abdulhalil Abdullah Sisi’ye “dilenci” dedi.

Sadece dilenci demekle de kalmadı.

Sisi’den Mısır valisi, diz çöküp yalvaran adam diye bahsederek aşağıladıkça aşağıladı.

Arap yazar, açıklamalarında Sisi’den Mısır Cumhurbaşkanı olarak bahsetmedi, “Sisi’yi Mısır’a vali yaptık” ifadesini kullandı.



Bu görev için de Sisi’nin Arap Krallarıyla, prenslerinin ayaklarına kapanıp, yalvardığını söyledi.



Mısır’ı ve darbeci Sisi’yi yerden yere vuran BAE’li yazar Mısır’ın en küçük körfez ülkesinden bile daha ufak bir güce sahip olduğunu belirtti.

Özetle, Arap dünyasının abisi kabul edilen Mısır’ın getirildiği durum işte böyle.

Batı endeksli Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır’da darbe yaptırıp, bir darbeciyi bu ülkenin başına koydu, adına da “vali” dedi.

BAE’ye göre Mısır onların bir eyaleti.

Sisi’yi de sürekli bu aşağılamalarla dizginliyorlar.

“Biz olmasak sen bitersin” diyorlar.

Bir zamanlar Filistin’in, Kudüs’ün, İslam coğrafyasının, ümmetin umudu olan Mısır’ın hali maalesef bu durumda.



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