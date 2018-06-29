29 Haziran 2018 Cuma16 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:28Güneş 05:28Öğle 13:14İkindi 17:12Akşam 20:47Yatsı 22:38
    • 30°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 30°C Ağrı
    • 31°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 29°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 97.304 1.12
  • Altın: 183,844 -0.75
  • Dolar: 4,5619 -0.65
  • Euro: 5,3149 -0.06

Askerlikte bir dönem sona eriyor!

»
Profesyonelleşme çalışmalarının sürdüğü Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 31 Temmuz 2019'dan sonra askerlik görevini yerine getiren yükümlü bulunmayacak.
Askerlikte bir dönem sona eriyor!
Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askerlikte bir dönem sona eriyor!

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 31 Temmuz 2019'dan sonra askerlik görevini yerine getiren yükümlü bulunmayacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2016'da İçişleri Bakanlığına bağlanan Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde, askerlik statüsü kaldırılmasına rağmen halen askerlik görevini yerine getiren personel bulunuyor.      

Resmi Gazete'de 31 Temmuz 2016'da yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığı, 3 yıl boyunca jandarmaya er göndermeye devam edecek. Söz konusu kararnameye göre, İçişleri Bakanlığının göreceği lüzum üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla bu sürenin uzatılmaması halinde, 31 Temmuz 2019'dan sonra jandarmaya askerlik yükümlüsü alınmayacak.     

Bu tarihten sonra jandarmada profesyonelleşme çalışmalarına hız verilecek.     

112 BİN 673 YÜKÜMLÜ VAR

Jandarma Teşkilatında haziran ayı itibarıyla askerlik görevini ifa eden bin 332 yedek subay ve 111 bin 341 erbaş/er olmak üzere toplam 112 bin 673 yükümlü yer alıyor.     

Bu yıl içerisinde alınması planlanan 37 bin 82 personelden şu ana kadar 18 bin 313'ünün alımı tamamlanırken 18 bin 769'unun alım işlemlerinin yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.     

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatının profesyonelleştirilmesi amacıyla teşkilata yükümlü asker alınmayacağını ve her yıl 25-30 bin personel alımı yapılacağını açıklamıştı.     

Jandarma Genel Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 15 Temmuz 2016'daki  darbe girişiminin ardından 27 Temmuz 2016'da çıkarılan 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle İçişleri Bakanlığına bağlanmıştı.  

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP'li Eren Erdem tutuklandıCHP'li Eren Erdem tutuklandıEski CHP milletvekili Eren Erdem, Karşı Gazetesi davasında "kaçma şüphesi" gerekçesiyle tutuklandı.
Trump'dan Erdoğan'a F-35 garantisi!Trump'dan Erdoğan'a F-35 garantisi!Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında ABD Kongresindeki F-35 savaş uçağı satışı sorununu değerlendirdi ve " Trump bu konuda gerekli adımları atacağını Cumhurbaşkanımıza söyledi." dedi.
Taksiciler isyanda: 'İş çığırından çıktı'Taksiciler isyanda: 'İş çığırından çıktı'Geçtiğimiz aylarda Türkiye gündemine oturan Uber tartışmasının bir benzeri Ankara’ya sıçradı.
Seçim gecesi nerede olduğu ortaya çıktıSeçim gecesi nerede olduğu ortaya çıktıMuharrem İnce'nin seçim gecesi nerede olduğu ortaya çıktı. YSK'ya çok yakın bir yerde olduğunu iddia eden İnce'nin, arabayla 17 dakika mesafede olan Swiss Otel'de olduğu öğrenildi.
Askerlikte bir dönem sona eriyor!Askerlikte bir dönem sona eriyor!Profesyonelleşme çalışmalarının sürdüğü Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 31 Temmuz 2019'dan sonra askerlik görevini yerine getiren yükümlü bulunmayacak.
Çiftlik Bank'ın tosunundan haber yok, eski görüntü varÇiftlik Bank'ın tosunundan haber yok, eski görüntü varÇiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın'ın yakalanmasıyla ilgili henüz bir haber olmazken, eşi Sıla Aydın ile Bursa’da yaptığı nişandan yeni görüntüler ortaya çıktı. Nişanda kendisine takılan altınlar da vurgun kasasına girmiş...
  • Korkutan gelişme!29 Haziran 2018 Cuma 11:27
  • AB'nin kararına hükümetten ilk yorum29 Haziran 2018 Cuma 11:25
  • Erdoğan açıkladı! Kandil’de "Kim vuruldu?" kavgası29 Haziran 2018 Cuma 11:12
  • Eren Erdem hakkında kritik iddia! Onlarla görüştü29 Haziran 2018 Cuma 11:05
  • Adana'da FETÖ operasyonu29 Haziran 2018 Cuma 11:02
  • Korsan taşımacılık Ankara'ya sıçradı: Uber'den sonra şimdi de Suriyeliler29 Haziran 2018 Cuma 10:49
  • Suriyeli Maya protez tedavisi için İstanbul'da29 Haziran 2018 Cuma 09:23
  • Ankara'da büyük FETÖ operasyonu29 Haziran 2018 Cuma 09:17
  • AB'den Türkiye'ye ikinci 3 milyar avro onayı29 Haziran 2018 Cuma 09:16
  • Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce ve İBB açıklaması29 Haziran 2018 Cuma 05:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri