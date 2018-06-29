Taksiciler isyanda: 'İş çığırından çıktı'

Geçtiğimiz aylarda Türkiye gündemine oturan Uber tartışmasının bir benzeri Ankara’ya sıçradı.

İSTANBUL’da Ubersürücüleri ile taksiciler arasında geçtiğimiz aylarda yaşanan ve Türkiye’nin gündemine oturan korsan taşımacılık tartışmasının bir benzeri Ankara’da devam ediyor. İç savaştan kaçarak Başkent’e yerleşen Suriyeli mülteciler kendi araçlarıyla Altındağ’ın Önder ve Ulubey mahallelerinde korsan taksicilik ve minibüsçülük yapmaya başladı.

Önder Mahallesi’nin tam ortasında yer alan Önder Taksi Durağı çalışanları da yaşananlara isyan ediyor. Hürriyet Ankara, Önder ve Ulubey mahallelerine giderek Suriyelilerin korsan taşımacılık faaliyetlerini görüntüledi.

MİSAFİR PLAKA İLE KORSAN TAŞIMA

Suriyeli mültecilerin korsan taşımacılık yaptığını savunan taksiciler, “Fakat son 1 yılda iş çığırından çıktı. Artık ekmeğimizi elimizden almaya başladılar. Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası’na da defalarca fotoğraflarla şikayette bulunduk ama sonuç çıkmadı” dedi.

Takcisi Mehmet Candan, Suriyelilerin kendilerine aldıkları ve Türkiye’de misafir araç kategorisine giren M serisi plakalarla korsan taksicilik yaptığını belirterek, “Sadece M serisi olarak değil, oradan getirdikleri SAA ile başlayan plakalarla da yapıyorlar” diye konuştu.

45 TL’LİK YERE 25 TL’YE GÖTÜRÜYORLAR

Candan, Suriyelilerin korsan taşımacılık yaparken yakalandıkları zaman araçtakiler için ‘müşteri değil akraba’ dediklerini de vurgulayarak, “AŞTİ’ye 45 TL yerine 25 TL’ye götürüyorlar. İş o kadar çığırından çıktı ki bizim zillerin üstüne kendi numaralarının olduğu kartvizitlerini bırakıyorlar. Ulubey Mahallesi’nde durak kurdular. Etlik’e giden düzenli müşterim vardı, kendisini 30 TL’ye götürüyordum. Ancak bir süre sonra binmemeye başladı. Bir yerde karşılaştık; kendisine neden gelmiyorsunuz diye sordum, artık Suriyeli taksiciyi kullandığını ve 20 TL’ye gittiğini söyledi” dedi.

Candan, Suriyeli korsan taksicilerin taksi çağrı düğmelerinin altında beklediğini belirterek, “Düğmeye basmaya gidenleri çevirip daha ucuza götürüyorlar. Ekmeğimizi elimizden aldılar. Bunlar gelmeden mahallede araç bulamazdık çok yoğundu şimdi iş yok. Bu işi o kadar rahat yapıyorlar ki 10 TL yazacak ufak işlere gitmiyorlar bile. Ben akşam arabama 40 TL’lik LPG alıyorum, Suriyeli pompaya yanaşıp depoyu tam dolduruyor” diye tepki gösterdi.

Bölgede korsan taşımacılık yapan yaklaşık 40 araç olduğunu belirten taksici Savaş Gündoğmuş, “Bazıları minibüs almış sabah hastanelere adam başı 2 TL’ye götürüyorlar. Dolmuş hattı gibi çalışıyorlar, servis yapıyorlar. Araçlarında en ufak güvenlik önlemi yok. Ne olduğu belli değil. O zaman bizde hususi araç alalım, vergi vermeyelim, durağa aidat vermeyelim, esnaf odasına para vermeyelim” ifadelerini kullandı.

Taksiciler isyanda: İş çığırından çıktı] Suriyeli korsan taşımacılar, telefon numaralarının yazdığı kartvizit bastırıp mahallelerde dağıtmaya başladı. Bazı korsancılar ise işi büyütüp birçok yere 7/24 hizmet yazan posterler asmış.