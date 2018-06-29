Trump'dan Erdoğan'a F-35 garantisi!

Katıldığı canlı yayında gündeme dair soruları cevaplandıran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den alınan F-35'lerle ilgili olarak "Siyasi dille değil hukuki dille de konuşmak gerekiyor. F-35 hakkında Kongre'de atılan adımlar konusunda Türkiye rahatsız. Trump bu konuda gerekli adımları atacağını Cumhurbaşkanımıza söyledi. Ancak Trump Türkiye'ye önem veriyor ve ilişkileri geliştirmek istiyor" dedi.

3 MİLYAR EURO'NUN ONAYI ÇIKTI



Çavuşoğlu şöyle konuştu;

"AB ile göç anlaşmasını imzaladığımız zaman 3+3 milyar Euro taahhüdü vardı, göçmenlere harcamak için. İlk 3 milyar Euro 2016 sonu itibariyle aktarılacaktı. Fakat AB’nin bürokrasisi ve prosedürleri bunu geciktirdi. Son zamanlarda hızlandırdığını görüyoruz. Diğer taraftan Türkiye olarak biz de Suriyeli mültecilere yönelik projelere de hız vermemiz gerekiyor ki bir eşgüdüm var. Şimdi 2018 yılı sonuna kadar vermeyi taahhüt ettikleri 3 milyar euronun onayı çıktı. Umarım ilk dilimdeki bürokrasiden ders alınır, bu sefer daha hızlı şekilde uygulama olur. Paralar aktarılır ve Suriyeli mültecilere proje olarak döner. AB’nin bu anlamda sözünü tutması önemli. Ama daha hızlı davranması gerektiğini de AB’ye hatırlatıyoruz.

Esas göçmenlerin geldiği ülkede bunu durdurmak lazım. İşsizlik mi var, terör mü var, kıtlık mı var, açlık mı var başka sebep de olabilir. Dolayısıyla bu göçmenlerin terk ettiği ülkelerde bu sorunları çözmek önemli. Afrika ülkelerinden bu Kuzey Afrika ülkelerine göçmen geldikten sonra istediğiniz kadar para yardımı yapın onları durduramazsın. Bu kadar insan hayatını riske ederek, Avrupa ülkelerine gelmeye çalışıyorsa bunu sadece o ülkelere para vererek durduramazsınız. İşi kökünde çözmek lazım. Bakınız şimdi açıklandı resmi rakamlar. 2017 yılında Türkiye’nin yaptığı insani yardım ve kalkınma yardım miktarı 8 milyar dolar. Tüm AB kurumlarının yaptığı yardım ise 2,5 milyar doların altında."



VİZE SERBESTİSİ

"Avusturya dönem başkanlığı var. Bu dönemde olumlu adımlar atılacağını düşünmüyoruz. Özellikle fasılların açılmasında önemli bir adım beklemiyoruz. Vize konusunda 6 kriter düştü. Yol haritası konusunda ne yapacağımızı konuşacağız. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi var ki, iki tarafın da yararına. Fasıl açılması siyasi konu oldu, bunlar teknik konular değil artık. Avusturya dönem başkanlığı sona erdikten sonra daha olumlu bir sonuç olacağını düşünüyoruz."

SURİYE MESELESİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'nin güneyinde rejimin saldırılarına da tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Bu ihlallerde Rusya'nın, İran'ın, ABD'nin sorumluluğu var" dedi. Çavuşoğlu, "İran'da istikrarın bozulması kimsenin yararına değil, ABD'nin de yararına değil" dedi.