AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin ettiği anda göreve yeni sistemin başlayacağını söyledi. Elitaş, 10 Temmuz'da Meclis Başkanı adayının belirlenebileceğini kaydetti. Elitaş, 12 Eylül'deki kongrenin ağustos ayı içinde olabileceğini ifade etti.
29 Haziran 2018 Cuma16 Şevval 1439
- FETÖ'nün firari "Malatya imamı" ABD'de ortaya çıktıAskeri zırhlı araç şarampole yuvarlandı!Mehmet Doğan seçim sonuçlarını değerlendirdi15 gündür kayıp Leyla'dan yeni fotoğrafAlman devi batmak üzere!Diyarbakır'da silahlı saldırıAK Parti'den kritik açıklama! Tarih belli olduZorla bindiği aracın benzini bitince sürücüsünü öldürdüCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert mesajHükümet kararını verdi! Temmuz'da zam yok
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:28 Güneş 05:28 Öğle 13:14 İkindi 17:12 Akşam 20:47 Yatsı 22:38
- 30°C Adana
- 37°C Adıyaman
- 25°C Afyon
- 32°C Ağrı
- 35°C Amasya
- 27°C Ankara
- 28°C Antalya
- 28°C Artvin
- 28°C Aydın
- 28°C Balıkesir
- BIST: 97.160 0.97
- Altın: 184,029 -0.65
- Dolar: 4,5724 -0.42
- Euro: 5,3247 0.12
AK Parti'den kritik açıklama! Tarih belli oldu
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis Başkanlığı seçiminin 13 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. AK Parti'nin adayı ise 10 Temmuz'da belirlenecek.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
FETÖ'nün firari "Malatya imamı" ABD'de ortaya çıktıAA tarafından ABD'nin New Jersey eyaletinde görüntülenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın yanında bulunan kişinin örgütün "Malatya imamı" Eyyüp Doğan olduğu
Askeri zırhlı araç şarampole yuvarlandı!Şırnak’ın Uludere ilçesi Hakkari yolu üzerinde askeri zırhlı araç şarampole yuvarlandı. Yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
15 gündür kayıp Leyla'dan yeni fotoğrafAğrı'nın Bezirhane köyünde kaybolan ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı
Diyarbakır'da silahlı saldırıDiyarbakır'ın Hani ilçesinde cemaatin camiden çıkışı sırasında silahla açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı.
AK Parti'den kritik açıklama! Tarih belli olduAK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis Başkanlığı seçiminin 13 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. AK Parti'nin adayı ise 10 Temmuz'da belirlenecek.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- İnşaatta 'kırlangıç molası' sürüyor
- Anestezi uzmanı hastanede ölü bulundu
- Şoke eden görüntü! Ok gibi saplandı
- Bir babanın en zor anı! Kızına sımsıkı sarıldı
- Sandık başında olay çıkaran kadın bakın kim çıktı!
- 3 padişah gören Ahmet dede oyunu kullandı
- 10 kurşunlu cinayete akıl almaz savunma!
- Minik köpeği uyuşturucuyla bayıltıp çöpe attılar
- Sabah saatlerinde yol kenarında dehşeti gördüler!
- Konya'da feci ölüm! 2 tonluk mermer...
- Sahilde şoke eden görüntü!
- 30 bin TL'yi sahibine teslim etti ayın şoförü oldu
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.