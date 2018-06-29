29 Haziran 2018 Cuma16 Şevval 1439
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AK Parti'den kritik açıklama! Tarih belli oldu

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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis Başkanlığı seçiminin 13 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. AK Parti'nin adayı ise 10 Temmuz'da belirlenecek.
AK Parti'den kritik açıklama! Tarih belli oldu
AK Parti'den kritik açıklama! Tarih belli oldu AK Parti'den kritik açıklama! Tarih belli oldu AK Parti'den kritik açıklama! Tarih belli oldu


 AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin ettiği anda göreve yeni sistemin başlayacağını söyledi. Elitaş, 10 Temmuz'da Meclis Başkanı adayının belirlenebileceğini kaydetti. Elitaş, 12 Eylül'deki kongrenin ağustos ayı içinde olabileceğini ifade etti.
 

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