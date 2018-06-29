29 Haziran 2018 Cuma16 Şevval 1439
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FETÖ'nün firari "Malatya imamı" ABD'de ortaya çıktı

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AA tarafından ABD'nin New Jersey eyaletinde görüntülenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın yanında bulunan kişinin örgütün "Malatya imamı" Eyyüp Doğan olduğu
FETÖ'nün firari "Malatya imamı" ABD'de ortaya çıktı
FETÖ'nün firari FETÖ'nün firari FETÖ'nün firari

Öksüz'ün kayınbiraderi Yıldırım'ın New Jersey eyaletinin Manhattan manzaralı Edgewater semtindeki lüks oto satışı ve tamiri yapılan iş yerinde müşterilerle ilgilenirken, çalışanlarıyla konuşurken ve iş yerine ABD bayrağını öptüğü, sonra da astığı görüntüler, bir süre önce AA objektiflerine yansımıştı.

Kayıtlarda Abdulhadi Yıldırım'ın yanında bulunan ve müşteri gibi görünen kişinin FETÖ'nün "Malatya il imamı" Eyyüp Doğan olduğu belirlendi.

Malatya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan 33 kişi arasında bulunan ancak yargılanma süresi boyunca firari olarak aranan Eyyüp Doğan'ın görüntülerinin ortaya çıkmasıyla yaşadığı yer de belirlenmiş oldu.

Firari Doğan'ın ABD'de olduğunun kesinleşmesi üzerine hukuki adım atılacak. Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dosyası bulunan firari sanığın iade edilmesi için gerekli işlemlerin başlatılacağı öğrenildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesince 20 Kasım 2017'de karara bağlanan davada aralarında Eyyüp Doğan'dan sonraki il imamlarının da bulunduğu 13'ü tutuklu 20 sanığa 4 yıl 2 ay 15 gün ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmiş, haklarında yakalama kararı bulunan firari Eyyüp Doğan ile 5 sanığın dosyası ayrılmıştı.

Eyyüp Doğan'ın 2007-2014 yılları arasında Malatya'da örgütün il imamlığını yaptıktan sonra Gaziantep'e örgüt tarafından "bölge imamı" olarak görevlendirildiği belirlenmişti. Gaziantep'te bulunduğu sırada Malatya'daki operasyonu öğrenince kaçtığı öğrenilen Eyyüp Doğan, 2016'nın ocak ayından bu yana firari olarak aranıyor.

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