29 Haziran 2018 Cuma16 Şevval 1439
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Tereddüt dahi etmedi! Sıradaki hedefimiz sizsiniz

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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye resmi bir ziyarette bulunan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Haley, İran’ı bir tehdit olarak gördüklerini belirterek Kuzey Kore’nin ardından sırada İran’ın olduğunu söyledi.
Tereddüt dahi etmedi! Sıradaki hedefimiz sizsiniz
Tereddüt dahi etmedi! Sıradaki hedefimiz sizsiniz Tereddüt dahi etmedi! Sıradaki hedefimiz sizsiniz Tereddüt dahi etmedi! Sıradaki hedefimiz sizsiniz

 

İran'ı bir tehdit olarak gördüklerini ve Kuzey Kore’den sonra sırada İran'ın olduğunu söyleyen Nikki Haley, ABD'ye İran ile ilişkileri yeniden gözden geçirmeye ve İran’la iş yapmayı isteyip istemediğine karar verme çağrısında bulundu.

Nikki Haley, Washington ve Yeni Delhi'nin terörizme karşı savaşta küresel liderler olması gerektiğini söyledi. "ABD ve Hindistan'ın birinin dahi teröristleri destekleyen ve yataklık eden rejimlere gözünü kapatamaz, bu bağlamda, ABD Pakistan'la ilişkilerine eskisinden farklı yaklaşıyor"diyen Haley, "ABD, teröristlere güvenli mekan sağlanmasına müsamaha etmeyecek" diye konuştu.

46 yaşındaki BM temsilcisi, Pakistan'ın birçok konuda ABD'nin ortağı olduğunu ancak Amerika'nın teröristlere güvenli bölge sağlayan Pakistan veya başka bir ülkeye müsamaha gösteremeyeceğini belirtti. Haley, "Biz buna müsamaha etmeyeceğiz. Pakistan'a bu mesajı geçmiştekinden daha güçlü gönderiyoruz. Değişiklikleri görmeyi umuyoruz" dedi.

Haley'nin açıklamalarının, ABD'nin 4 Kasım'a kadar Hindistan ve diğer ülkelere İran'dan petrol ithal etmeyi durdurmaları aksi takdirde yaptırımlarla yüz yüze kalacakları ikazından sonra geldiğine dikkat çekildi.

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