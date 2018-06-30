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CHP'li Eren Erdem isim verdi!

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CHP'li Eren Erdem isim verdi!
Yabancı ajanların yardımıyla yurtdışına kaçma planı yaparken gözaltına alınan CHP eski milletvekili Eren Erdem, tutuklandı. Erdem, CHP’li vekillere “Bülent Tezcan’a söyleyin bu onun eseridir” diye bağırdı.
CHP'li Eren Erdem isim verdi! CHP'li Eren Erdem isim verdi! CHP'li Eren Erdem isim verdi!

 

CHP eski milletvekili Eren Erdem, “yurtdışına kaçmak üzere yabancı istihbarat örgütleri ile görüştüğü” ihbarı üzerine Ankara’da gözaltına alındı. İstanbul’a sevkedilen Erdem, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu ve Bülent Tezcan’la ilgili itiraflarda bulunan Erdem, karar öncesi verilen arada da “Bülent Tezcan’a söyleyin, bu onun eseridir” diye veryansın etti. İlk duruşma 19 Eylül’de görülecek.

24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı gösterilmeyen CHP eski İstanbul milletvekili Eren Erdem, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde karayoluyla Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevkedildi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan CHP’li Erdem tutuklandı.

‘KAÇACAK’ İHBARI

Eren Erdem’in, “24 Haziran seçimlerinden sonra yurtdışına kaçmak üzere yabancı istihbarat örgütleri ile görüştüğüne” ilişkin 22 Haziran’da yapılan bir ihbar üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdem’in yargılandığı mahkemeye başvurarak ihbarı delil kabul edip hakkında yakalama kararı verilmesini talep etti.

1 AYDIR CEVAP VERMEDİ

Yargılandığı İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “yurtdışına kaçacağına ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu” ve bu aşamada adli kontrol kararının yetersiz kalacağı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılan Erdem, Zaman Gazetesi ziyareti ve MİT TIR’larına ilişkin belgelerle ilgili açıklamaları sebebiyle 23 Mayıs’ta ifadeye çağırılmış, ancak 1 aydır bu çağrılara cevap vermemişti.

22 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği Karşı Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Erdem’in “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek”, “gizli tanığı deşifre etmek” ve “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

“BU TEZCAN’IN ESERİ”

Savunmasında “Eğer Karşı gazetesine FETÖ’den tek kuruş girdiyse özel olarak idamımı istiyorum” ifadelerini kullanan Eren Erdem, duruşmaya ara verildiği esnada “Bülent Tezcan’a söyleyin, bu onun eseridir” dedi. Mahkeme heyeti aranın ardından Erdem’in “Terör örgütüne yardım etmek” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Davaya ilişkin ilk duruşma 19 Eylül’de yapılacak.

FETÖ’ye hizmet

17-25 Aralık kumpasının başarısız olmasının ardından kurulan Karşı gazetesi, Eren Erdem’in genel yayın yönetmenliğinde “yasa dışı dinleme ve teknik takip tutanakları” yayınladı. 21 Şubat 2014 tarihinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Suudi işadamı Yasin el-Kadı arasındaki üçlü görüşmenin teknik takip tutanaklarını manşete taşıyan Karşı, Türkiye’nin teröre destek verdiği algısı oluşturmaya çalıştı. Erdem yönetimindeki Karşı, 18 Mart 2014’te de 17-25 Aralık savcısı Celal Kara’yı manşetine taşıyarak FETÖ propagandasına imza atmıştı.

Kılıçdaroğlu ve Tezcan itirafı

Eren Erdem 23 Mayıs tarihinde katıldığı bir programda, “FETÖ’den belge almakla yargılanıyorum ama MİT tutanaklarını bana Bülent Tezcan verdi” demişti. FETÖ’nün yayın organı Zaman Gazetesindeki eyleme destek vermesiyle ilgili olarak ise Erdem, “Ben CHP medya komisyonu üyesiyim. Herhangi bir gazeteye kafama göre gitmem. Zaman gazetesine Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla gittim” ifadelerini kullanmıştı.

YENİ ŞAFAK

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